Kupujete dizelaša? Ovih pet stvari provjerite prije nego date novac

Kupovina polovnog dizel automobila danas je znatno složenija nego prije desetak godina.

Moderni dizel motori opremljeni su turbopunjačima, "komon reil" sistemima ubrizgavanja, DPF filterima i brojnim elektronski kontrolisanim komponentama koje omogućavaju visoke performanse, manju potrošnju goriva i nižu emisiju štetnih gasova. Međutim, upravo zbog te složenosti svaki ozbiljniji kvar može da preraste u veoma skupu popravku.

Mnogi kupci i dalje najveću pažnju posvećuju kilometraži ili uredno popunjenoj servisnoj knjižici. Iako su i jedno i drugo važni pokazatelji, oni sami po sebi nisu garancija da je motor u dobrom stanju. Kilometraža može biti vraćena, servisna istorija nepotpuna, a vozilo može izgledati besprekorno uprkos ozbiljnom mehaničkom habanju.

Zato stručnjaci preporučuju detaljnu dijagnostiku motora prije kupovine. Nekoliko preciznih mjerenja može za kratko vrijeme otkriti stvarno tehničko stanje pogonskog sklopa, ukazati na skrivena oštećenja i pomoći kupcu da izbjegne velike troškove nakon preuzimanja vozila.

Pet najvažnijih provjera koje bi svaki polovni dizel automobil trebalo da prođe prije kupovine:

Pritisak turbopunjača

Turbopunjač je jedna od najopterećenijih komponenti modernog dizel motora. Njegov zadatak je da poveća količinu vazduha koji ulazi u cilindre kako bi sagorijevanje bilo efikasnije, snaga motora veća, a potrošnja goriva manja.

Mjerenjem pritiska turbopunjača provjerava se da li on postiže vrijednosti koje je propisao proizvođač u različitim režimima rada motora. Svako značajnije odstupanje od fabričkih vrijednosti može ukazivati na habanje turbine, curenje vazduha u usisnom sistemu, neispravan vakuumski ili električni aktuator, probleme sa promjenljivom geometrijom turbine ili kvar sistema upravljanja.

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Ako turbopunjač razvija prenizak pritisak, motor će imati slabije performanse, veću potrošnju goriva i otežano ubrzanje. S druge strane, previsok pritisak može izazvati preopterećenje motora i dovesti do ozbiljnih mehaničkih oštećenja. Pravovremena dijagnostika omogućava otkrivanje problema prije nego što troškovi popravke dostignu više hiljada evra.

Pritisak kompresije motora

Mjerenje kompresije smatra se jednom od najvažnijih provjera prilikom procjene stvarnog mehaničkog stanja dizel motora. Za razliku od elektronske dijagnostike, koja otkriva evidentirane kvarove, test kompresije pokazuje u kakvom su stanju osnovni mehanički dijelovi motora.

Kompresija predstavlja pritisak koji nastaje sabijanjem vazduha u cilindru prije ubrizgavanja goriva. Kod ispravnog motora vrijednosti moraju biti dovoljno visoke i, što je još važnije, ujednačene u svim cilindrima. Veća odstupanja gotovo uvijek ukazuju na povećano habanje motora.

Niska kompresija može biti posljedica istrošenih klipnih prstenova, oštećenih zidova cilindara, istrošenih ili neispravnih ventila, naprsle zaptivke glave motora ili drugih ozbiljnih mehaničkih kvarova. Takvi problemi često uzrokuju otežano paljenje hladnog motora, povećanu potrošnju ulja, slabije performanse, plavi ili bijeli dim iz izduvnog sistema i veću potrošnju goriva. Mjerenje kompresije jedna je od najisplativijih provjera prije kupovine polovnog dizel automobila, jer omogućava procjenu unutrašnjeg stanja motora bez njegovog rastavljanja.

Pritisak motornog ulja

Sistem podmazivanja ima ključnu ulogu u dugovječnosti svakog motora. Motorno ulje smanjuje trenje između pokretnih dijelova, odvodi toplotu, štiti od korozije i uklanja sitne nečistoće nastale tokom rada. Mjerenjem pritiska ulja provjerava se da li pumpa za ulje obezbjeđuje dovoljan pritisak u svim režimima rada motora.

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Prenizak pritisak može ukazivati na istrošenu pumpu za ulje, povećane zazore u ležajevima radilice ili bregaste osovine, začepljene uljne kanale ili prekomjerno habanje unutrašnjih dijelova motora. Dugotrajan rad sa nedovoljnim pritiskom ulja može izazvati ozbiljna oštećenja radilice, ležajeva, turbopunjača i drugih vitalnih komponenti motora. Zato je stabilan pritisak ulja jedan od najvažnijih pokazatelja ukupnog mehaničkog stanja motora.

Pritisak goriva u "komon reil" sistemu

Sistem ubrizgavanja "komon reil" radi pod izuzetno visokim pritiscima, koji kod savremenih dizel motora mogu prelaziti dve hiljade bara. Upravo zahvaljujući tako visokom pritisku omogućeni su precizno doziranje goriva, tiši rad motora i niža emisija štetnih gasova. Tokom dijagnostike upoređuju se zadate i stvarno izmjerene vrijednosti pritiska goriva u različitim režimima rada motora.

Veća odstupanja mogu ukazivati na istrošenu pumpu visokog pritiska, neispravan regulator pritiska, kvar senzora ili istrošene dizne. Problemi u ovom sistemu najčešće se ispoljavaju kroz otežano pokretanje motora, nestabilan rad u leru, pad snage, povećanu potrošnju goriva ili paljenje lampice za kvar motora. Budući da su popravke ovog sistema među najskupljima kod dizel vozila, njegova provjera prije kupovine je od izuzetnog značaja.

Zasićenost i stanje DPF filtera

Filter čestica (DPF) sastavni je dio gotovo svih modernih dizel automobila i služi za zadržavanje čestica čađi nastalih sagorijevanjem goriva. Dijagnostički uređaj može da očita stepen zasićenosti filtera, količinu nagomilanog pepela, broj uspješno obavljenih regeneracija i eventualne prekide procesa samočišćenja. Ovi podaci pružaju veoma dobar uvid u način na koji je vozilo korišćeno i održavano.

Prekomjerno zapušen DPF može dovesti do povećane potrošnje goriva, gubitka snage motora, učestalijih regeneracija, prelaska motora u bezbjednosni režim rada, kao i potrebe za skupim čišćenjem ili zamjenom filtera. Pravovremena provjera može spriječiti neprijatna iznenađenja odmah nakon kupovine vozila, prenosi Kamatica.