Vratila se u modu: Suknja koja sakriva višak kilograma

Svojim specifičnim krojem, lala suknja ima supermoć da sakrije višak kilograma i da se prilagodi svakoj figuri. Sada je dobila potpuno novi, modernizovani izgled.

Najčešće stvari ne postaju trendovi u istom obliku u kojem su bile popularne prije deset ili dvadeset godina. Dizajneri se obično drže pobjedničke ideje i redizajniraju sve ostalo.

U dvije hiljade dvadeset šestoj godini, suknja lala kroja doživljava upravo Takav modernizovani povratak. Nakon duge vladavine balon suknji i izuzetno minimalističkih dizajna, vratila se u modu, ali u potpuno drugačijoj interpretaciji.

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Ako vas riječi "suknja lala" odmah podsjete na modu ranih dvije hiljade desetih godina, vrijeme je da zaboravite tu sliku. Tada su takve stilove često karakterisali prekomjerni volumen, složeni nabori i drapiranje, zbog čega su kukovi izgledali šire nego što su zapravo bili.

Danas su dizajneri sačuvali samo suštinu te siluete – prelepu arhitekturu. Moderna lala suknja ima mnogo mekši izgled: volumen dolazi od samog kroja, a ne od mnoštva dekorativnih detalja, zbog čega figura djeluje izduženije i izvajanije.

Silueta za savršenu proporciju žene

Zato je ovaj stil ponovo počeo da se pojavljuje na modnim pistama. Kolekcije poznatih modnih kuća za jesen i zimu dvije hiljade dvadeset šeste i dvije hiljade dvadeset sedme godine predstavile su slične suknje – sa glatkom, zaobljenom siluetom, definisanim strukom i minimalističkim stilom.

Dizajneri su zadržali jednostavan izgled i uparili ih sa uskim rolkama, korsetima i osnovnim gornjim dijelom, dozvoljavajući da sama suknja bude glavni fokus.

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Na prvi pogled, ovaj kroj može djelovati nelaskavo, ali zapravo pomaže u ispravljanju proporcija. Kaiš naglašava struk, meki volumen oko kukova zaglađuje siluetu, a blago sužen rub naglašava vitke članke i sprečava opšti izgled glomaznosti. Ovi detalji stvaraju efekat pješčanog sata, bez potrebe za stezanjem odjeće ili komplikovanim tehnikama stilizovanja.

Moderna suknja u obliku lale ne mora nužno izgledati elegantno. Dok se nekada češće kombinovala sa večernjom ili poslovnom odjećom, uskim jaknama i klasičnim cipelama sa visokom petom, danas lako postaje dio svakodnevne garderobe.

Nosi se sa jednostavnim majicama bez rukava, pletenim topovima, laganim vindjaknama, pa čak i opuštenim duksericama. Kontrast između voluminoznog donjeg dijela i jednostavnog gornjeg dijela čini izgled mnogo savremenijim.

Materijal i dužina su ključni faktori

Naravno, materijal ovdje igra odlučujuću ulogu. Teški pamuk, taft, saten, vuna za odijela ili moderne mješavine najbolje drže oblik. To su tkanine koje stvaraju tu zaobljenu siluetu koja podsjeća na cvjetni pupoljak. Međutim, materijali koji su previše tanki i mekani rjedko postižu željeni efekat – umjesto da stvore lijep oblik, oni se jednostavno skupljaju u nepotrebne nabore.

Kada je u pitanju dužina, danas nema ograničavanja. Mini suknje izgledaju svježe i savršeno se slažu sa visokim čizmama ili baletankama, midi suknje ostaju najsvestranija opcija za skoro svaku priliku, a maksi suknje postepeno postaju nova alternativa tradicionalnoj ravnoj suknji. Sve zavisi od toga koliko smjelu siluetu želite i koji stil odgovara vašoj visini.

Stilizovanje je takođe prilično jednostavno. Najsigurniji izbor su komadi koji ističu struk ili ga barem ne skrivaju u potpunosti. To mogu biti uski dugi rukavi, bodiji, košulje uvučene u struk ili jedan od najvećih trendova sezone – uska jakna.

Ona održava oblik siluete i dodaje još više stila izgledu. A ako tražite opušteniji osjećaj, isprobajte kratku bomber jaknu, duksericu ili ravnu jaknu koja se završava odmah iznad kukova.

I zapamtite: nije svaka suknja u obliku lale automatski moderna. Ako stil podsjeća na one popularne prije nekoliko decenija, sa velikim naborima, teškim drapiranjem i složenim obmotavanjem, najbolje je potražiti moderniju alternativu. Danas dizajneri naglašavaju čistu, minimalističku i arhitektonsku siluetu, gdje se volumen ne stvara ukrasima, već samim krojem, prenosi Stil.