Predstavili se kao ljekari i uzeli im sve što su imali: Morbidna prevara hara regionom

Policijski službenici uhvatili su tročlanu grupu prevaranata koja je u dvije županije, lažno se predstavljajući kao ljekarski tim, od starijih građana izvukla gotovo pedeset hiljada evra.

Meta su im, po već dobro poznatoj i razrađenoj šemi, bili stariji i nemoćni ljudi.

Sumnja se da je pedesetpetogodišnji državljanin Bugarske, zajedno sa još jednim zasad nepoznatim muškarcem i ženom, u periodu od devetog do sedamnaestog jula oštetio dvije žene u dobi od osamdeset i osamdeset pet godina, kao i osamdesettrogodišnjeg muškarca, dok su pokušali da prevare i sedamdesetdvogodišnju ženu.

Razrađeni scenario sa lažnim suzama

Ova grupa operisala je na području Zagreba, odnosno u naseljima Maksimir i Medveščak, gdje su žrtve bile žene, te na području Primorsko-goranske županije, gdje je prevaren muškarac.

Prevaranti su se predstavljali kao ljekari zdravstvene ustanove, navodeći da je član njihove porodice teško nastradao i da je hitno potreban novac za operativni zahvat.

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Nepoznati muškarac bi najprije telefonom kontaktirao žrtve i iznio im izmišljenu priču. U razgovor bi se potom uključivala žena koja je simulirala plač i plačljivim glasom pozivala u pomoć, dovodeći žrtve u zabludu da se radi o njihovoj kćerki ili bliskom srodniku čiji je život ugrožen.

Uzeli skoro pedeset hiljada evra

Nakon što bi im obmana uspjela, osumnjičeni pedesetpetogodišnjak bi automobilom bugarskih registarskih oznaka dolazio na kućne adrese oštećenih, gdje su mu oni predavali životnu ušteđevinu.

Isti scenario pokušali su da primijene i kod sedamdesetdvogodišnje žene, ali im ona nije povjerovala. Odbila je da izađe iz kuće i preda novac, nakon čega se prevarant udaljio u nepoznatom pravcu.

Ukupna materijalna šteta pričinjena ovim krivičnim djelima iznosi oko četrdeset osam hiljada i pet stotina evra.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni Bugarin je predat pritvorskom nadzorniku, dok je poseban izvještaj dostavljen nadležnom Opštinskom kaznenom državnom tužilaštvu u Zagrebu, prenosi Dnevnik.hr.