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Akcija "Šibica": Uhapšen muškarac, pronađene tri laboratorije i droga

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ATV redakcija
24.07.2026 12:33

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Полицијски службеници Од‌јељења за борбу против злоупотреба опојних дрога Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, провели су оперативну акцију кодног назива "Шибица".
Foto: mup.ks.gov.ba

Policijski službenici Od‌jeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, proveli su operativnu akciju kodnog naziva "Šibica".

Zbog sumnje da je počinio krivično d‌jelo "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" uhapšen je J. B. (37) iz Sarajeva.

U okviru akcije su na području Ilidže otkrivene tri improvizovane laboratorije za uzgoj marihuane.

Na osnovu naredbe Opštinskog suda u Sarajevu izvršeni su pretresi kuće i stana s pratećim prostorijama, kao i dva motorna vozila koja koristi J. B. iz Sarajeva.

Tokom pretresa pronađene su i oduzete tri aktivne improvizovane "indor" laboratorije za uzgoj i proizvodnju marihuane s više od 280 stabljika, više od 3,3 kilograma suhe zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na marihuanu, različita oprema za rad laboratorija.

Pronađena je i određena količina novca u različitim valutama, dva mobilna telefona, kao i drugi predmeti koji će biti korišteni u daljnjoj istrazi.

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Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, gd‌je se nad njim provodi kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu biti predat u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

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Akcija Šibica

Droga

Sarajevo

hapšenje

MUP Kanton Sarajevo

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