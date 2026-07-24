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SIPA pretresa Zvjezdana Misimovića, predsjednika FK ”Borac”!

Autor:

Ognjen Matavulj
24.07.2026 11:49

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СИПА претреса Звјездана Мисимовића, предсједника ФК ”Борац”!

Policijski službenici SIPA pretresaju više objekata koji koristi Zvjezdan Misimović, proslavljeni fudbaler i predsjednik FK ”Borac” iz Banjaluke.

Kako je potvrđeno za ATV pretresi se sprovode po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci koje protiv Misimovića vodi istragu zbog sumnje da je počinio krivična djela zloupotrebe službenog položaja odgovornog lica i pranje novca.

Prema nezvaničnim informacijama istražuje se isplata pozamašne premije, koja je navodno isplaćena Misimoviću za uspjehe FK ”Borac” u evropskim takmičenjima.

”U toku su pretresi više objekata u Gradišci i Banjaluci koje koristi Misimović sa ciljem prikupljanja dokaza koji se odnose na malverzacije sa premijama. Istraga je u toku i Misimović je biti ispitan u tužilaštvu”, kaže izvor ATV-a.

Jelena Miovčić, portparol SIPA, kaže za ATV da se pretresi vrše po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci.

”U toku su pretresi na četiri lokacije, od čega tri u Banjaluci i jedna u Gradišci pod sumnjom da su počinjena krivična djela zlupotreba službenog položaja odgovornog lica i pranje novca iz Krivičnog zakonika Republike Srpske”, rekla je Miovčić.

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Zvjezdan Misimović

pretresi

FK Borac

OJT Banjaluka

SIPA

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