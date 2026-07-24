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Horor u Hrvatskoj: Tijelo žene pronađeno u moru, otkriveni detalji užasa

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 12:38

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More Hrvatska Jadran Jadransko more Brela
Foto: ATV

Tijelo nepoznate ženske osobe pronađeno je u četvrtak oko 13 časova u moru kod Kaprija, nakon što je policija primila dojavu građana, saopštila je Policijska uprava šibensko-kninska.

Policija je na mjestu pronalaska obavila uviđaj. Ljekar mrtvozornik je pregledom tijela utvrdio da nema tragova nasilja.

Zamjenica županijske državne tužiteljke naložila je da telo bude prevezeno u Opštu bolnicu Šibenik radi obdukcije i postupka identifikacije, prenosi Kurir.

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pronađeno tijelo

beživotno tijelo

obdukcija

Hrvatska

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