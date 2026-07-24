Užas u Hrvatskoj: U moru pronađeno tijelo, oglasila se policija

Autor:ATV redakcija
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Tijelo nepoznate žene prnađeno je u moru kod ostrva Kaprija u Hrvatskoj. Ovu informaciju potvrdila je šibensko-kninska policija u svom izvještaju.
Prema njihovom izvještaju, dojavu o pronalasku tijela policija je zaprimila oko 13 sati od strane jednog građanina.
Na mjestu događaja proveden je uviđaj, a mrtvozornik je utvrdio da na tijelu nema vidljivih tragova nasilja.
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Po nalogu zamjenice Županijskog državnog odvjetništva tijelo je prevezeno u Opštu bolnicu Šibenik, gdje će biti obavljena obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti te identifikacije preminule žene.
Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti ovog događaja, dodali su u saopštenju, prenosi Net.hr.
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