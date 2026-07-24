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Haos na Jadranu: Plaža pretvorena u mravinjak, svi pitaju ko ovdje ljetuje

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 09:16

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Хрватска море плажа одмор дестинација
Foto: Pexel/ Vladimir Srajber

Snimci sa jedne od najpoznatijih gradskih plaža u Makarskoj šokirali su javnost i izazvali lavinu reakcija. Prepune obale pretvorene su u mravinjak.

Zbog udarnog talasa ljetnje sezone u Hrvatskoj, stotine hiljada turista boravi na prepunim plažama i u ogromnim gužvama.

Hrvatsko primorje nalazi se u potpunom kolapsu, a prizori sa jedne od najpoznatijih gradskih plaža u Makarskoj šokirali su javnost i izazvali lavinu bijesnih reakcija na društvenim mrežama. Snimci nepreglednih rijeka ljudi koji se guše u gužvama, smeće, hrana i peškiri na sve strane preplavili su internet.

Plaže pretvorene u horor film i mravinjak

Prizori sa terena opisuju se kao čist "horor film" i "pakao" – čovjek leži na čovjeku kako u moru, tako i u oskudnoj hladovini, dok je odmor zamijenjen nesnosnom bukom, gužvom i opštim metežom.

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Ogorčeni turisti i korisnici društvenih mreža otvoreno pitaju ko uopšte želi da plaća i ljetovali u ovakvim uslovima, ističući da boravak na prepunoj obali umjesto opuštanja donosi samo ekstremni umor, stres i frustraciju.

Bijesne rasprave i osude zbog jeftinog turizma

Katastrofalno stanje na plažama rasplamsalo je i žestoke sukobe u komentarima, gdje su se na meti kritika našli i sami kupači koji, u pokušaju da izbjegnu papreno skupe cijene u restoranima, na plaže masovno nose sopstvenu hranu i sendviče iz supermarketa.

I dok pojedini pokušavaju da opravdaju ovaj kolaps tvrdnjom da "bogati gledaju gdje troše novac", kritičari ističu da je priča o elitnom turizmu potpuno propala, ostavljajući iza sebe prizore mravinjaka i znatno narušen kvalitet ljetovanja za sve posjetioce, prenosi Informer.

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Tagovi :

Plaža

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Turizam

Ljetovanje

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