Logo

Namirnice koje ne treba podgrijavati: Postoji rizik po zdravlje

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 09:04

Komentari:

0
пуњени печени кромпир састојци рецепт ручак
Foto: YouTube/printscreen

Kada želimo da iskoristimo ostatke hrane, obično svi krenemo sa podgrijavanjem obroka. Mađutim stručnjaci su upozorili da pojedine namirnice zahtijevaju poseban oprez te da ih nije pametno podgrijavati.

Način čuvanja i ponovno zagrijavanje mogu uticati na kvalitet hrane, a ako nije pravilno skladištena, povećava se mogućnost razmnožavanja bakterija i nastanka toksina.

Облаци, киша, снијег-10012025

Društvo

Danas vremenski rolerkoster: Evo kakva je prognoza

Pirinač

Kuvani pirinač ne bi trebalo dugo da stoji na sobnoj temperaturi. Ako se nakon pripreme ne ohladi brzo i ne odloži u frižider, u njemu se mogu razviti bakterije koje stvaraju toksine. Važno je da se pirinač čuva na odgovarajući način i da se podgrijava samo jednom.

Špinat i drugo lisnato povrće

Špinat, blitva, zelje i celer sadrže prirodne nitrate koji pri nepravilnom čuvanju i ponovnom zagrijavanju mogu da se promijene u jedinjenja koja nisu poželjna za organizam. Zbog toga se preporučuje da se ova jela pojedu odmah nakon pripreme ili da se čuvaju u frižideru i konzumiraju bez ponovnog podgrijavanja.

Piletina, ćuretina i jaja

Namirnice bogate proteinima, poput živinskog mesa i jaja, treba pravilno termički obraditi i čuvati. Ako su dugo stajale van frižidera, povećava se rizik od razvoja bakterija koje mogu izazvati stomačne tegobe. Kada ih podgrijavate, potrebno je da budu ravnomjerno zagrijane do odgovarajuće temperature, prenosi Najžena.

Ријека Хрватска

Region

Alarmantni podaci: U Hrvatskoj se od početka ljetne sezone utopilo 16 osoba

Krompir

Kuvani krompir takođe može predstavljati rizik ako se nakon pripreme dugo drži na sobnoj temperaturi. Zbog toga ga je najbolje što prije ohladiti i čuvati u frižideru, kako bi se smanjila mogućnost razvoja bakterija.

Gljive

Gljive su osjetljiva namirnica koju je najbolje pojesti odmah nakon pripreme. Dugotrajno stajanje i ponovno zagrijavanje mogu promeniti njihov sastav i kvalitet, pa stručnjaci savjetuju da se ne podgrijavaju više puta.

Беба

Porodica

Postoje imena koja crkva ne prihvata: Mijenjaju se prilikom krštenja

Bez obzira na vrstu hrane, osnovno pravilo bezbjednosti jeste da se kuvana jela što prije ohlade, čuvaju u frižideru i podgrijavaju samo jednom, uz dovoljno visoku temperaturu. Pravilno skladištenje hrane značajno smanjuje rizik od kvarenja i pomaže da obrok ostane bezbjedan za konzumaciju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrana

Namirnice

podgrijavanje hrane

zdravlje

obrok

Komentari (0)

Pročitajte više

Ауто брзо вози на путу.

Region

Vozač početnik (18) divljao na auto-putu: Vozio 211 km/h, pa uhapšen

4 h

0
Операција

Region

Drama u operacionoj sali: Sa plafona pala lampa od 80 kilograma

4 h

0
саобраћај поплава киша

Društvo

AMS savjetuje vozače: Sezona odmora, pratite kamere

4 h

0
мед пчеле

Savjeti

Kako prepoznati pravi med u tegli: Evo na šta treba obratiti pažnju pri kupovini

4 h

0

Više iz rubrike

Правилно мјерење крвног притиска захтијева поштовање неколико кључних корака: одмор од 5 минута прије мјерења, правилан положај тијела и руке у нивоу срца, као и избјегавање кафе и цигарета сат времена прије поступка

Zdravlje

Ruski naučnici razvili novi sistem za rano otkrivanje rizika od srčanih oboljenja

21 h

0
Мушкарац ставља паметни телефон у џеп и носи паметни сат.

Zdravlje

Da li nošenje mobilnih telefona u džepu smanjuje plodnost kod muškaraca?

1 d

0
Спавање

Zdravlje

Zašto se i nakon prospavane noći budimo umorni?

1 d

0
Пијете ли шумеће таблете из маркета? Катастрофа су, а са суплементима претјерујете

Zdravlje

Pijete li šumeće tablete iz marketa? Katastrofa su, a sa suplementima pretjerujete

1 d

0

  • Najnovije

12

41

Oglasila se SIPA o akciji ”Borac”: U pretresima izuzeta poslovna dokumentacija

12

38

Horor u Hrvatskoj: Tijelo žene pronađeno u moru, otkriveni detalji užasa

12

35

Djevojka (26) pala sa četvrtog sprata zgrade: Zadobila teške povrede

12

33

Akcija "Šibica": Uhapšen muškarac, pronađene tri laboratorije i droga

12

26

Rekordno nizak nivo Dunava ugrozio plovidbu, promet prepolovljen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima