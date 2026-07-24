Namirnice koje ne treba podgrijavati: Postoji rizik po zdravlje

Kada želimo da iskoristimo ostatke hrane, obično svi krenemo sa podgrijavanjem obroka. Mađutim stručnjaci su upozorili da pojedine namirnice zahtijevaju poseban oprez te da ih nije pametno podgrijavati.

Način čuvanja i ponovno zagrijavanje mogu uticati na kvalitet hrane, a ako nije pravilno skladištena, povećava se mogućnost razmnožavanja bakterija i nastanka toksina.

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Pirinač

Kuvani pirinač ne bi trebalo dugo da stoji na sobnoj temperaturi. Ako se nakon pripreme ne ohladi brzo i ne odloži u frižider, u njemu se mogu razviti bakterije koje stvaraju toksine. Važno je da se pirinač čuva na odgovarajući način i da se podgrijava samo jednom.

Špinat i drugo lisnato povrće

Špinat, blitva, zelje i celer sadrže prirodne nitrate koji pri nepravilnom čuvanju i ponovnom zagrijavanju mogu da se promijene u jedinjenja koja nisu poželjna za organizam. Zbog toga se preporučuje da se ova jela pojedu odmah nakon pripreme ili da se čuvaju u frižideru i konzumiraju bez ponovnog podgrijavanja.

Piletina, ćuretina i jaja

Namirnice bogate proteinima, poput živinskog mesa i jaja, treba pravilno termički obraditi i čuvati. Ako su dugo stajale van frižidera, povećava se rizik od razvoja bakterija koje mogu izazvati stomačne tegobe. Kada ih podgrijavate, potrebno je da budu ravnomjerno zagrijane do odgovarajuće temperature, prenosi Najžena.

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Krompir

Kuvani krompir takođe može predstavljati rizik ako se nakon pripreme dugo drži na sobnoj temperaturi. Zbog toga ga je najbolje što prije ohladiti i čuvati u frižideru, kako bi se smanjila mogućnost razvoja bakterija.

Gljive

Gljive su osjetljiva namirnica koju je najbolje pojesti odmah nakon pripreme. Dugotrajno stajanje i ponovno zagrijavanje mogu promeniti njihov sastav i kvalitet, pa stručnjaci savjetuju da se ne podgrijavaju više puta.

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Bez obzira na vrstu hrane, osnovno pravilo bezbjednosti jeste da se kuvana jela što prije ohlade, čuvaju u frižideru i podgrijavaju samo jednom, uz dovoljno visoku temperaturu. Pravilno skladištenje hrane značajno smanjuje rizik od kvarenja i pomaže da obrok ostane bezbjedan za konzumaciju.