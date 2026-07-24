Vozač početnik (18) divljao na auto-putu: Vozio 211 km/h, pa uhapšen

Policajci u Sjevernoj Makedoniji uhapsili su mladog vozača početnika, koji je na auto-putu vozio brzinom od čak 211 kilometara na čas, saopšteno je iz MUP-a Sjeverne Makedonije.

"Na autoputu Skoplje - Tetovo, kod petlje Kondovo, policijski službenici Mobilne jedinice za bezbjednost saobraćaja pri Sektoru za saobraćajne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova lišili su slobode vozača početnika koji je upravljao putničkim vozilom ‘Folksvagen Arteon’ sa skopskim registarskim oznakama brzinom od 211 kilometara na čas, što je više nego dvostruko iznad maksimalno dozvoljene brzine za vozača početnika na autoputu“, navodi se u saopštenju MUP.

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Iz Ministarstva dodaju da je tokom saobraćajne kontrole, obavljene uz pomoć radara, utvrđeno da je I.A. (18), kao vozač početnik, upravljao vozilom brzinom znatno većom od zakonom dozvoljenih 100 kilometara na čas, prenijeli su makedonski mediji.

Zbog počinjenog krivičnog djela vozilo je oduzeto, osamnaestogodišnjak je lišen slobode i zadržan u policijskoj stanici radi daljeg postupka, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

(Telegraf.rs)