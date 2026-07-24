Logo

Vozač početnik (18) divljao na auto-putu: Vozio 211 km/h, pa uhapšen

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 08:16

Komentari:

0
Ауто брзо вози на путу.
Foto: Pexels/Max Avans

Policajci u Sjevernoj Makedoniji uhapsili su mladog vozača početnika, koji je na auto-putu vozio brzinom od čak 211 kilometara na čas, saopšteno je iz MUP-a Sjeverne Makedonije.

"Na autoputu Skoplje - Tetovo, kod petlje Kondovo, policijski službenici Mobilne jedinice za bezbjednost saobraćaja pri Sektoru za saobraćajne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova lišili su slobode vozača početnika koji je upravljao putničkim vozilom ‘Folksvagen Arteon’ sa skopskim registarskim oznakama brzinom od 211 kilometara na čas, što je više nego dvostruko iznad maksimalno dozvoljene brzine za vozača početnika na autoputu“, navodi se u saopštenju MUP.

Саобраћај

Društvo

AMS savjetuje vozače: Sezona odmora, pratite kamere

Iz Ministarstva dodaju da je tokom saobraćajne kontrole, obavljene uz pomoć radara, utvrđeno da je I.A. (18), kao vozač početnik, upravljao vozilom brzinom znatno većom od zakonom dozvoljenih 100 kilometara na čas, prenijeli su makedonski mediji.

Zbog počinjenog krivičnog djela vozilo je oduzeto, osamnaestogodišnjak je lišen slobode i zadržan u policijskoj stanici radi daljeg postupka, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sjeverna Makedonija

Policija

Auto-put

Vozači

hapšenje

Komentari (0)

Pročitajte više

Дубаи

Svijet

Dubai nudi skoro 1.400 KM onima koji dovedu turiste iz inostranstva

1 h

0
Радови гасе струју у дијеловима Бањалуке

Banja Luka

Radovi gase struju u dijelovima Banjaluke

1 h

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Svijet

Drama kod Sijetla: Srušio se avion, vatra progutala letjelicu

1 h

0
Избио пожар на плажи Јаз у Црној Гори.

Region

Izbio požar na jednoj od najljepših crnogorskih plaža

1 h

0

Više iz rubrike

Операција

Region

Drama u operacionoj sali: Sa plafona pala lampa od 80 kilograma

36 min

0
Избио пожар на плажи Јаз у Црној Гори.

Region

Izbio požar na jednoj od najljepših crnogorskih plaža

1 h

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Region

Vozač iz BiH nije prijavio pare na granici, pa papreno kažnjen

18 h

0
Полицијско ауто

Region

Muškarac iz BiH stradao u Sloveniji: Iza njega ostalo troje maloljetne djece

18 h

0

  • Najnovije

08

48

Vlada Srpske odobrila 850.000 KM za novo naselje u Ljubinju

08

47

Alrmantni podaci: U Hrvatskoj se od početka ljetne sezone utopilo 16 osoba

08

34

Postoje imena koja crkva ne prihvata: Mijenjaju se prilikom krštenja

08

26

Anđelina Džoli prekinula ćutanje o odluci svoje d‌jece

08

16

Vozač početnik (18) divljao na auto-putu: Vozio 211 km/h, pa uhapšen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima