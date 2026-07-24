Izbio požar na jednoj od najljepših crnogorskih plaža

Na jednoj od najljepših plaža u Crnoj Gori, na Jazu, tokom noći je izbio požar.

Na Instagram stranici "Podgorički vremeplov" objavljen je video snimak na kojem se vidi kako se vatra razbuktala, uz komentar "Gori Jaz".

Na snimku se čuju sirene i vide se vatrogasna vozila koja jure na licu mjesta.

Prema navodima osobe koja je snimila video, požar je izbio oko 1 sat ujutru.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do požara, kao ni da li su vatrogasci uspjeli da ugase požar.

(Telegraf.rs)