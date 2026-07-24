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Avionske karte ponovo poskupljuju: Ovo su najnoviji podaci

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 07:19

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Авион
Foto: pexels/Miguel Armas

U junu su cijene avioprevoza u Evropskoj uniji bile u prosjeku više za 3.1 odsto nego u isto periodu prošle godine Među članicama su ipak zabilježene velike razlike, od rasta od 28.7 odsto u Belgiji do pada od 45.1 odsto u Slovačkoj.

Cijene međunarodnih letova u junu su porasle za 4,5 posto na godišnjem nivou, a domaćih za dva odsto.

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Podaci Eurostata pokazuju da su cijene avioprevoza od januara 2025. do juna 2026. značajno oscilirale pod uticajem potražnje za putovanjima, sezonskih kretanja i geopolitičkih događaja.

Najveći godišnji rast u tom periodu zabilježen je u aprilu 2025. godine, kada su cijene bile više za 13,7 posto nego godinu ranije.

Početkom 2026. zabilježen je godišnji pad cijena, nakon čega su uslijedila poskupljenja u februaru i martu, te snažan pad od 4,7 posto u aprilu. U maju su cijene avioprevoza porasle za 8,1 posto u odnosu na isti mjesec 2025. godine, dok je rast u junu usporio na 3,1 posto.

Na ukupna kretanja najviše su uticale cijene međunarodnog avioprevoza.

Cijene međunarodnih putovanja porasle su za 14,1 posto u aprilu 2025. te za 8,7 posto u maju 2026. godine.

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Belgija je od aprila do juna bilježila kontinuiran, ali postepeno usporavajući rast cijena. U aprilu su bile više za 41,5 odsto, u maju za 33,8 odsto, a u junu za 28,7 odsto na godišnjem nivou.

Nasuprot tome, u Slovačkoj su cijene avioprevoza u aprilu pale za 53 odsto, u maju za 48,2 odsto, a u junu za 45,1 odsto.

(RadioSarajevo)

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Avio-kompanija

Cijene avionskih karata

avion

porasle cijene avionskih karata

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