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Vozač iz BiH nije prijavio pare na granici, pa papreno kažnjen

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 14:45

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Granica Granicni prelaz Hrvatska
Foto: Tanjug/AP

Hrvatski carinici spriječili su na graničnom prijelazu Županja Most pokušaj nezakonitog unosa gotovine u Evropsku uniju.

Kontrola je obavljena 22. jula 2026. godine prilikom ulaska u carinsko područje EU. Putnik koji je upravljao vozilom bosanskohercegovačkih registarskih oznaka nije prijavio 12.015 evra i 5.850 konvertibilnih maraka.

Prema pravilima koja vrijede pri ulasku ili izlasku iz Evropske unije, putnici su dužni prijaviti gotovinu u vrijednosti od 10.000 evra ili više, bilo da je riječ o evrima, drugoj valuti ili ekvivalentnom iznosu. Prijava se podnosi Carinskoj upravi u pisanom obliku ili elektronskim putem propisanog obrasca.

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Budući da putnik nije ispunio obavezu prijave gotovine, zbog prekršaja iz Zakona o deviznom poslovanju izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 4.503 eura.

Carina i dalje podsjeća putnike da posjedovanje većeg iznosa gotovine nije zabranjeno, ali je prijava obavezna kada se prelazi granica Evropske unije s iznosom od 10.000 evra ili više, prenosi GPMaljevac.

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