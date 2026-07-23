Zaprijetio stricu, pa mu našli drogu: Predložen pritvor za Kneževčanina

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, nakon ispitivanja osumnjičenog lica G. D. (33) iz Kneževa, uputio je Osnovnom sudu u Kotor Varošu prijedlog za određivanje mjere pritvora.

On se sumnjiči da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, te neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

"Osumnjičeno lice je dana 21.07.2026.godine, oko 18,30 časova u mjestu Imljani, opština Kneževo, svom stricu Z.G. uputio prijetnju pištoljem, da će ga ubiti što je kod oštećenog izazvalo strah za vlastitu bezbjednost i bezbjednost članova njegove porodice. Prilikom vršenja uviđaja od strane policijskih službenika PS Kneževo, u dvorištu porodične kuće osumnjičenog pronađeno je 177 saksija opojne droge marihuane", saopštili su iz Okružnog javnog tužilaštvom Banjaluka.

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Tužilac je predložio pritvor zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Kotor Varošu.