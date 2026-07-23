Minić: Ponosan sam što će Kočićev zbor okupiti ljude u čast velikog pisca

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je Vlada obezbijedila sredstva za organizaciju 61. Kočićev zbor, koji će biti održan od 27. do 30. avgusta, istakavši da je zavjet Petru Kočiću i čuvanje slobode za koju je živio i stvarao.

Minić je naveo da je ponosan što će 61. Kočićev zbor, od 27. do 30. avgusta, ponovo okupiti ljude u Banjaluci, Stričićima, Jelićki, Gomionici i Beogradu, u čast našeg velikog pisca.

"Zavjet Petru Kočiću nije samo da ga se sjećamo, već da čuvamo vrijednosti za koje je živio i stvarao, to je iznad svega sloboda", naveo je Minić na Iksu.

Napomenuo je da je Vlada Republike Srpske obezbijedila sredstva za organizaciju ove manifestacije, ističući da je to ulaganje i u kulturu, identitet, tradiciju i budućnost.

Zavjet Petru Kočiću nije samo da ga se sjećamo, već da čuvamo vrijednosti za koje je živio i stvarao, to je iznad svega SLOBODA.

Ponosan sam što će 61. Kočićev zbor, od 27. do 30. avgusta, ponovo okupiti ljude u Banjoj Luci, Stričićima, Jelićki, Gomionici i Beogradu, u čast našeg… — Savo Minić (@minic_savo) July 23, 2026

"Vidimo se na 61. Kočićevom zboru", istakao je Minić.