Logo

Minić: Ponosan sam što će Kočićev zbor okupiti ljude u čast velikog pisca

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 14:36

Komentari:

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je Vlada obezbijedila sredstva za organizaciju 61. Kočićev zbor, koji će biti održan od 27. do 30. avgusta, istakavši da je zavjet Petru Kočiću i čuvanje slobode za koju je živio i stvarao.

Minić je naveo da je ponosan što će 61. Kočićev zbor, od 27. do 30. avgusta, ponovo okupiti ljude u Banjaluci, Stričićima, Jelićki, Gomionici i Beogradu, u čast našeg velikog pisca.

"Zavjet Petru Kočiću nije samo da ga se sjećamo, već da čuvamo vrijednosti za koje je živio i stvarao, to je iznad svega sloboda", naveo je Minić na Iksu.

Napomenuo je da je Vlada Republike Srpske obezbijedila sredstva za organizaciju ove manifestacije, ističući da je to ulaganje i u kulturu, identitet, tradiciju i budućnost.

"Vidimo se na 61. Kočićevom zboru", istakao je Minić.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Imovina uknjižena na Srpsku i niko ne može da je rasknjiži

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

61. Kočićev zbor

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Владе Саво Минић са припадницима МУП-а РС

Republika Srpska

Minić uručio ključeve novih vozila pripadnicima MUP-a

2 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за новинаре, 23.07.2026.

Republika Srpska

Dodik: Imovina uknjižena na Srpsku i niko ne može da je rasknjiži

2 h

1
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Pozivam sve Srbe da dođu 4. avgusta u Mrkonjić Grad

3 h

5
Одржана 20. сједница Владе Републике Српске

Republika Srpska

Održana sjednica Vlade Srpske: Poznato kakve su odluke donesene

3 h

0

  • Najnovije

16

17

Zašto je 1 marka manja od 50 feninga?

16

16

Cijene nafte rastu: Probijena psihološka granica

16

06

Republički zavod za statistiku: Kolege iz FBiH neprofesionalne, njihove tvrdnje su netačne

15

52

Virus Zapadnog Nila potvrđen u pet evropskih zemalja

15

50

Glavni američki general tvrdi: Prvi put u istoriji F-16 oborio Su-35

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima