Dodik: Imovina uknjižena na Srpsku i niko ne može da je rasknjiži

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da je imovina Republike Srpske javno uknjižena i niko ne može da je rasknjiži, a da u FBiH obezvređuju i napadaju srpsku imovinu.

Dodik je rekao da je pozicija Srba u FBiH jadna, za razliku od muslimana koje u Republici Srpskoj niko ne dira, a oni pokušavaju da iritiraju i izazivaju sa ratnim zastava koje ostaju zabranjena na teritoriji Srpske.

"Prvo su napali imovinu SPC i to je najnoviji događaj u Bugojnu, obezvređuju imovinu Srba u cijeloj FBiH. Računa se da je preko 80 milijardi vrijednosti imovine kojom su Srbi raspolagali u FBiH. Najviše su izgubili Srbi u Sarajevu gdje su stanovi", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da se sa zastavom Republike Srpske ne bi moglo otići u Sarajevo, gdje bi, kaže, u najmanju ruku zbog toga bila razbijena glava.

Naglasio je da je Kristijan Šmit govorio kako su mu fioke pune zakonskih rješenja za imovinu koju može da nametne, ali da to nije smio da učini, što je pobjeda Republike Srpske.

Republika Srpska Dodik: Pozivam sve Srbe da dođu 4. avgusta u Mrkonjić Grad

On je rekao da nikakva primamljiva priča o EU, o centralizaciji BiH, ne može da se nametne.

Dodik je pozdravio dolazak američkih istražilaca-tužilaca u Derventu, navodeći da je glavni cilj da dođu u Sarajevo.