Održana sjednica Vlade Srpske: Poznato kakve su odluke donesene

Vlada Republike Srpske donijela je danas Uredbu o izmjenama Uredbe o kategorijama i zvanjima državnih službenika i Uredbu o izmjenama Uredbe o radnim mjestima namještenika, Uredbu o izmjenama Uredbe o kategorijama i Uredbu o izmjenama Uredbe o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave.

Uredbe su donesene na 20. sjednici Vlade, radi usklađivanja sa izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima koji je stupio na snagu 4. jula 2026. godine.

Zakonom je izvršeno usklađivanje sa odredbama Zakona o radu, u dijelu koji se odnosi na trajanje pripravničkog staža. Tim izmjenama trajanje pripravničkog staža za lica sa stečenim srednjim obrazovanjem skraćeno je sa šest mjeseci na tri mjeseca, a za lica sa visokim obrazovanjem sa jedne godine na šest mjeseci.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru Programa javnih investicija Republike Srpske u 2026. godini sa raspodjelom sredstava, a kojom je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti 17 miliona KM.

U odluci su navedeni novi projekti koji će biti realizovani na području opština Kotor Varoš, Ribnik, Bijeljina, Bratunac, Osmaci, Sokolac, Novo Goražde, Han Pijesak, Kalinovik i Čajniče.

Iz sredstava namijenjenih za investicije, u skladu sa operativnim sredstvima, biće podržana i rehabilitacija puta Istočni Mostar – Nevesinje u dužini od 2,5 km.

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Navedeni putni pravac od strateškog je značaja za Opštinu Istočni Mostar, koja je kao nosilac ovog projekta već izradila projektnu dokumentaciju.

Među projektima od opšteg značaja koji su obuhvaćeni današnjom odlukom je najznačajnija prva faza izrade Socijalne karte u Republici Srpskoj.

Vlada Srpske donijela je i Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o naknadama za postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu javnih puteva, kojom se dodatno smanjuju naknade za komercijalno-tržišne i komercijalno-informativne svijetleće natpise.

Uredbom je predviđeno smanjenje ovih naknada za 15%, kao i njihovo utvrđivanje u zavisnosti od intenziteta saobraćaja, izraženog kroz prosječni godišnji dnevni saobraćaj (PGDS). Na ovaj način visina naknade biće prilagođena intenzitetu saobraćaja na konkretnom putu, čime se obezbjeđuje realnija osnova za njen obračun. Navedene naknade odnose se na postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu javnih puteva, osim lokalnih puteva i ulica u naselju. Naknade će biti niže na putevima sa manjim intenzitetom saobraćaja, dok će se na putevima sa većim intenzitetom saobraćaja obračunavati uvećani iznos.

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Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o organizaciji manifestacije „61. Kočićev zbor“, koja će biti održana od 27. do 30. avgusta 2026. godine. Program jedne od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Republici Srpskoj biće realizovan na više lokacija u Banjoj Luci, Beogradu, Stričićima, Jelićki i Gomionici.

Svečano otvaranje manifestacije biće održano 27. avgusta u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, dok će u Narodnom pozorištu Republike Srpske biti održana svečana akademija, na kojoj će biti dodijeljene Kočićeva nagrada i nagrada "Zmijanjče". Centralni dio programa biće održan u Stričićima, uz bogat kulturno-umjetnički program, besjedu dobitnika Kočićeve nagrade, nadmetanja u tradicionalnim narodnim vještinama i sportovima i tradicionalnu bodljavinu bikova.

Za realizaciju manifestacije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 416.093 KM, koja će biti obezbijeđena u okviru budžeta nadležnih ministarstava za 2026. godinu.

Na današnjoj sjednici, Vlada je donijela Odluku kojom se daje saglasnost Javnom preduzeću "Protivgradna preventiva Republike Srpske" a.d Gradiška, da izvrši postavljanje automatske protivgradne stanice (APGS) na području grada Prnjavor.

U okviru Projekta „Uspostavljanje tehničkog meteorološkog servisa i modernizacija sistema protivgradne zaštite Republike Srpske“, predviđena je izgradnja mreže APGS na cijeloj teritoriji Republike Srpske

Uvažavajući da su poslovi progivgradne zaštite, poslovi od opšteg interesa za Republiku Srpsku, te da je i sam Projekat od izuzetnog značaja ne samo za progivgradnu zaštitu republike Srpske, nego i za Hidrometeorološki zavod Republike Srpske, Civilnu zaštitu Republike Srpske, poljoprivredu, vodoprivredu elektroprivredu i niz drugih subjekata u Republici Srpskoj,u smislu brže i efikasnije razmjene podataka Značajnih za rad svih ovih subjekata, a posebno u dijelu koji se odnosi na nadolazeće klimatske promjene i efikasniju zaštitu i spasavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih katastrofa, Vlada Republike Srpske je donijela pomenutu odluku.

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Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 46.348 KM JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina za unapređenje eksperimentalno-edukativnih i razvojnih centara u poljoprivredi.

Sredstva su namijenjena za nabavku bespilotne letjelice - drona sa pratećom opremom i pametnog plastenika sa sistemom za upravljanje mikroklimom. Nabavkom savremene opreme biće unaprijeđeni tehnički kapaciteti škole i uslovi za praktičnu nastavu na školskoj ekonomiji, te omogućeno učenicima da stiču znanja i vještine u primjeni savremenih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji.