Posljednja želja Olivere Katarine slama srca: Ovo je tražila od sina

Autor:ATV redakcija
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Legendara pjevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini života.
Njen odlazak duboko je rastužio publiku širom nekadašnje Jugoslavije. Iza sebe je ostavila bogatu umjetničku zaostavštinu, nezaboravne pjesme i uloge po kojima će ostati upamćena.
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U jednom od svojih posljednjih intervjua velika diva govorila je o sopstvenom odlasku i otkrila skromne detalje o tome kako zamišlja svoj vječni ispraćaj.
Iako je decenijama važila za jednu od najvećih zvijezda jugoslovenske kulturne scene, Olivera Katarina nije željela pompezan i raskošan ispraćaj.
Njena želja bila je jednostavna – vjerovala je da će njen sin Mane pronaći tiho mjesto na kojem će moći da je posjećuje u miru.
– Moj će sin već naći neko mirno mjesto gdje će me posjećivati – rekla je umjetnica.
Inače, njen sin i nasljednik Mane takođe je krenuo majčinim stopama, gradeći svoju karijeru od Španije do Amerike.
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Kada su je upitali da li želi da joj neko održi govor nad grobom, Olivera Katarina odgovorila je kratko i jasno:
– Bez govora, molim.
Ipak, na pitanje kojoj bi se rečenici, uprkos tome, nadala u tom oproštajnom govoru, dala je dubok i zagonetan odgovor za NIN:
– Onoj neizgovorenoj – zaključila je velika umjetnica.
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Vrijeme i mjesto sahrane Olivere Katarine još nisu poznati javnosti, piše Blic.
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