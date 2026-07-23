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Mala Cana završila u bolnici nakon posjete Andrijinom grobu: Primam infuzije

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ATV redakcija
23.07.2026 09:11

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Мала Цана завршила у болници након посјете Андријином гробу: Примам инфузије
Foto: Youtube/Republika hronika

Maloj Cani pozlilo je samo 7 dana nakon što je sahranila muža, doajena narodne muzike Andriju Bajića.

Udovica ne može da dođe sebi nakon velikog gubitka, a njen suprug sahranjen je prije 7 dana u Aleji zaslužnih građana. Zbog toga je sada završila u bolnici, jer joj je pozlilo nakon što je otišla suprugu na groblje.

"Završila sam u bolnici, primam infuzije i jako mi je loše. Sve me je stiglo, nemam snage, a doktori me oporavljaju infuzijama. Bila sam suprugu na grobu i slošilo mi se. Čekam analize da budu gotove pa će doktorka reći šta dalje", rekla je ona za Blic.

Podsjetimo, na Andrijinoj sahrani dogodio se skandalozan događaj kada je Era Ojdanić izjavio da je Mala Cana tražila 2 žita na groblju.

Njegova izjava iznervirala je udovicu Bajića, pa mu se oštro obratila.

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"Nemam šta da kažem i da mu uputim. Treba da ga bude sramota i da se Boga boji. Ja ništa nisam ispratila, nijedan članak nisam pročitala. Sve sam uradila kako treba i po volji mog supruga. Hoću da imam spokoj u duši koji i osjećam. Što se tiče Ere, dobila sam informaciju da je pričao da ja bacam sve na sebe, što je za mene sramno. Znao nas je odlično, predstavljao se kao prijatelj. Andrija ga je poštovao, a Era je znao da pozove samo kad mu nešto treba", rekla je tim povodom Cana.

Pjevačica je potom otkrila i šta se dešavalo iza kulisa 1 dan pred sahranu.

"Svi mi znamo ko je Era, pa sam uzela telefon 1 dan pred sahranu i pozvala ga. Pitala sam ga samo otresito da li ga je Andrija nešto uvrijedio, a onda sam pitala da li sam ga ja uvrijedila, na šta je on rekao da nije ni slučajno. Pitala sam ga da li je svjestan šta bi se desilo da je Andrija sada živ. Andrija nije davao da prašina padne na mene, a kamoli da neko kalja mene ili njega", zaključila je Cana.

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Mala Cana

Mala Cana u bolnici

Andrija Bajić

Umro Andrija Bajić

Era Ojdanić

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