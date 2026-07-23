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Volja naroda Srpske: ”Naši članovi nisu učestvovali u incidentu ili tuči”

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 14:40

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Воља народа Српске
Foto: Volja naroda Srpske

Stranka ”Volja naroda Srpske - dr Vlado Đajić” demantovala je navode iz teksta koji je objavljen na portalu ATV-a pod naslovom ”Aktivisti stranke Vlade Đajića pretukli vlasnika i goste banjalučkog kafića!

”Smatramo da su u navedenom tekstu objavljene netačne informacije kojima se nanosi šteta ugledu Volje naroda Srpske i njenog predsjednika dr Vlade Đajića. Pod punom odgovornošću tvrdimo da nijedan član Volje naroda Srpske nije učestvovao u bilo kakvom incidentu ili tuči. Prema informacijama kojima raspolažemo, u događaju su učestvovala lica koja su članovi SNSD-a, a ne Volje naroda Srpske”, navodi se u demantiju koji je potpisao predsjednik stranke Vlado Đajić.

Dodaje se da će, ukoliko se demanti ne objavi, ”Volja naroda Srpske” podnijeti tužbu protiv ATV-a i svakog pojedinca, koji je iznio netačne i zlonamjerne navode.

Туча Маџестик

Hronika

Aktivisti stranke Vlade Đajića pretukli vlasnika i goste banjalučkog kafića!

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Vlado Đajić

demanti

Volja naroda Srpske

kafić Madžestik

Slavko Suvajac

Bojan Sladojević

Zoran Škorić

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