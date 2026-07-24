Logo

Dubai nudi skoro 1.400 KM onima koji dovedu turiste iz inostranstva

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 07:41

Komentari:

0
Дубаи
Foto: Pexel/Nelemson G

Dubai svojim stanovnicima nudi paket podsticaja u vrijednosti od 700 evra (oko 1.400 KM), ako u grad dovedu turiste iz inostranstva, a sve u cilju poboljšanja privrede koja je teško pogođena nakon sukoba u Iranu.

Prema podacima objavljenim na turističkoj internetskoj stranici Dubaija, u sklopu programa "Dubai Invite" kojeg organizuje Odjeljenje za ekonomiju i turizam UAE, stanovnici koji iz inostranstva dovedu prijatelje i rodbinu zauzvrat će dobiti niz pogodnosti, poput popusta na hotelski smještaj, obroke u restoranima i ulaznice za turističke atrakcije.

Пожар ватрогасци

Svijet

Drama kod Sijetla: Srušio se avion, vatra progutala letjelicu

Svaki stanovnik može zatražiti do tri takva "paketa pogodnosti" za posjetioce koji dođu u Dubai do kraja oktobra

Posjetioci, na primjer prijatelji ili rodbina, ne smiju biti stanovnici Ujedinjenih Arapskih Emirata i moraju ući u zemlju s turističkom vizom. Lokalni izvještaji kažu da je u prvih 48 sati od objave programa podneseno više od 10.000 zahtjeva.

Prošle je godine grad posjetilo gotovo 20 miliona stranih turista, što je rekordan broj.

Rat protiv Irana, koji je započeo krajem februarateško je pogodio Dubai i glavni grad UAE, Abu Dabi.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Iranskim novcem u SAD biće nadoknađena šteta na brodovima u Ormuzu

Iranski napadi usmjereni su na baze oružanih snaga SAD-a u ovoj državi, naftna postrojenja UAE, kao i na aerodrom u Dubaiju.

Prihodi od turizma u UAE su naglo pali, a broj avio-kompanija koje posluju u Dubaiju prepolovio se.

(24sata.hr)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dubai

Podsticaji

turisti

Turizam

Komentari (0)

Pročitajte više

Избио пожар на плажи Јаз у Црној Гори.

Region

Izbio požar na jednoj od najljepših crnogorskih plaža

1 h

0
Авион

Ekonomija

Avionske karte ponovo poskupljuju: Ovo su najnoviji podaci

1 h

0
Јелена Карлеуша

Scena

Jelena Karleuša: U dugovima sam

1 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 24. jul: Ribama i Škorpijama stižu važni preokreti

1 h

0

Više iz rubrike

пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Svijet

Drama kod Sijetla: Srušio se avion, vatra progutala letjelicu

1 h

0
Предсједник САД Доналд Трамп разговара са новинарима док излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у савезној држави Мериленд, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.*

Svijet

Tramp: Iranskim novcem u SAD biće nadoknađena šteta na brodovima u Ormuzu

1 h

0
Дјевојчица у бијелој хаљини плеше

Svijet

Jeziva tragedija: Djevojčica (4) iz BiH stradala od strujnog udara u Italiji

10 h

0
Морбили су изузетно заразно вирусно обољење које се преноси капљичним путем кроз ваздух, а главни симптоми су висока температура, кашаљ и карактеристичан црвени осип.

Svijet

Broj slučajeva malih boginja naglo raste: Krivi smanjenje vakcinacije i dezinformacije

10 h

0

  • Najnovije

08

48

Vlada Srpske odobrila 850.000 KM za novo naselje u Ljubinju

08

47

Alrmantni podaci: U Hrvatskoj se od početka ljetne sezone utopilo 16 osoba

08

34

Postoje imena koja crkva ne prihvata: Mijenjaju se prilikom krštenja

08

26

Anđelina Džoli prekinula ćutanje o odluci svoje d‌jece

08

16

Vozač početnik (18) divljao na auto-putu: Vozio 211 km/h, pa uhapšen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima