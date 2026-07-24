Dubai nudi skoro 1.400 KM onima koji dovedu turiste iz inostranstva

Dubai svojim stanovnicima nudi paket podsticaja u vrijednosti od 700 evra (oko 1.400 KM), ako u grad dovedu turiste iz inostranstva, a sve u cilju poboljšanja privrede koja je teško pogođena nakon sukoba u Iranu.

Prema podacima objavljenim na turističkoj internetskoj stranici Dubaija, u sklopu programa "Dubai Invite" kojeg organizuje Odjeljenje za ekonomiju i turizam UAE, stanovnici koji iz inostranstva dovedu prijatelje i rodbinu zauzvrat će dobiti niz pogodnosti, poput popusta na hotelski smještaj, obroke u restoranima i ulaznice za turističke atrakcije.

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Svaki stanovnik može zatražiti do tri takva "paketa pogodnosti" za posjetioce koji dođu u Dubai do kraja oktobra

Posjetioci, na primjer prijatelji ili rodbina, ne smiju biti stanovnici Ujedinjenih Arapskih Emirata i moraju ući u zemlju s turističkom vizom. Lokalni izvještaji kažu da je u prvih 48 sati od objave programa podneseno više od 10.000 zahtjeva.

Prošle je godine grad posjetilo gotovo 20 miliona stranih turista, što je rekordan broj.

Rat protiv Irana, koji je započeo krajem februarateško je pogodio Dubai i glavni grad UAE, Abu Dabi.

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Iranski napadi usmjereni su na baze oružanih snaga SAD-a u ovoj državi, naftna postrojenja UAE, kao i na aerodrom u Dubaiju.

Prihodi od turizma u UAE su naglo pali, a broj avio-kompanija koje posluju u Dubaiju prepolovio se.

(24sata.hr)