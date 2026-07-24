Tramp: Iranskim novcem u SAD biće nadoknađena šteta na brodovima u Ormuzu

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da će Sjedinjene Američke Države upotrijebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormuskom moreuzu koju je pričinio Iran.

Tramp je naveo u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social da će šteta na brodovima i teretu biti nadoknađena iranskim novcem koji SAD "imaju u svom posjedu i kojim upravljaju".

Ekonomija Avionske karte ponovo poskupljuju: Ovo su najnoviji podaci

Tramp je ocijenio da je to "pravedan i ispravan potez", a do njega dolazi u trenutku kada su brodovi u Ormuskom moreuzu, ključnom plovnom putu za transport nafte iz Zaliva, i dalje na meti iranskih napada.