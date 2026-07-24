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Авионске карте поново поскупљују: Ово су најновији подаци

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 07:19

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Авион
Фото: pexels/Miguel Armas

У јуну су цијене авиопревоза у Европској унији биле у просјеку више за 3.1 одсто него у исто периоду прошле године Међу чланицама су ипак забиљежене велике разлике, од раста од 28.7 одсто у Белгији до пада од 45.1 одсто у Словачкој.

Цијене међународних летова у јуну су порасле за 4,5 посто на годишњем нивоу, а домаћих за два одсто.

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Подаци Еуростата показују да су цијене авиопревоза од јануара 2025. до јуна 2026. значајно осцилирале под утицајем потражње за путовањима, сезонских кретања и геополитичких догађаја.

Највећи годишњи раст у том периоду забиљежен је у априлу 2025. године, када су цијене биле више за 13,7 посто него годину раније.

Почетком 2026. забиљежен је годишњи пад цијена, након чега су услиједила поскупљења у фебруару и марту, те снажан пад од 4,7 посто у априлу. У мају су цијене авиопревоза порасле за 8,1 посто у односу на исти мјесец 2025. године, док је раст у јуну успорио на 3,1 посто.

На укупна кретања највише су утицале цијене међународног авиопревоза.

Цијене међународних путовања порасле су за 14,1 посто у априлу 2025. те за 8,7 посто у мају 2026. године.

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Белгија је од априла до јуна биљежила континуиран, али постепено успоравајући раст цијена. У априлу су биле више за 41,5 одсто, у мају за 33,8 одсто, а у јуну за 28,7 одсто на годишњем нивоу.

Насупрот томе, у Словачкој су цијене авиопревоза у априлу пале за 53 одсто, у мају за 48,2 одсто, а у јуну за 45,1 одсто.

(РадиоСарајево)

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Авио-компанија

Цијене авионских карата

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порасле цијене авионских карата

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