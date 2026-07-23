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Požar se nekontrolisano širi; Izdato hitno upozorenje – evakuisano 3.500 ljudi

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 22:35

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Пожар се неконтролисано шири; Издато хитно упозорење – евакуисано 3.500 људи
Foto: Tanjug / AP / Manu Fernandez

Oko 3.500 stanovnika mjesta Aldea del Fresno, zapadno od Madrida, evakuisano je danas iz predostrožnosti zbog šumskog požara koji je izvan kontrole, saopštile su službe za vanredne situacije.

Kako je navedeno, poslato je upozorenje stanovnicima Aldea del Fresna o "evakuaciji" u obližnje mjesto, da bi se udaljili od požara koji se nekontrolisano širi u okolini, prenosi "Pais".

Stanovnici okolnih mjesta evakuisani su tokom prethodne noći, ali im je danas dozvoljeno da se vrate svojim kućama nakon poboljšanja situacije.

U gašenju požara koji je izbio u blizini Aldea del Fresna angažovano je 18 vatrogasnih jedinica, zajedno sa pripadnicima Vojne jedinice za vanredne situacije.

Nekoliko puteva i dalje je zatvoreno zbog vatrene stihije.

Veliki broj požara izbio je posljednjih dana širom Španije.

Podstaknuti toplotnim talasom koji već dva dana pogađa zemlju, požari se veoma brzo šire, naročito u sušnim područjima gdje rastinje pogoduje njihovom napredovanju.

Najveći požar trenutno je na drugoj strani Madrida, u provinciji Gvadalahara, oko 100 kilometara sjeverno od prijestonice, gdje je od četvrtka prošle nedjelje izgorjelo 32.000 hektara rastinja, prenosi Srna.

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Španija

požar

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