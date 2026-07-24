Трамп: Иранским новцем у САД биће надокнађена штета на бродовима у Ормузу

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да ће Сједињене Америчке Државе употријебити ирански новац који је у посједу Вашингтона за надокнаду штете на бродовима и терету у Ормуском мореузу коју је причинио Иран.
Трамп је навео у објави на својој друштвеној мрежи Truth Social да ће штета на бродовима и терету бити надокнађена иранским новцем који САД "имају у свом посједу и којим управљају".
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Трамп је оцијенио да је то "праведан и исправан потез", а до њега долази у тренутку када су бродови у Ормуском мореузу, кључном пловном путу за транспорт нафте из Залива, и даље на мети иранских напада.
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