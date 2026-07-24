Logo

Трамп: Иранским новцем у САД биће надокнађена штета на бродовима у Ормузу

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 07:24

Коментари:

0
Предсједник САД Доналд Трамп разговара са новинарима док излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у савезној држави Мериленд, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.*
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да ће Сједињене Америчке Државе употријебити ирански новац који је у посједу Вашингтона за надокнаду штете на бродовима и терету у Ормуском мореузу коју је причинио Иран.

Трамп је навео у објави на својој друштвеној мрежи Truth Social да ће штета на бродовима и терету бити надокнађена иранским новцем који САД "имају у свом посједу и којим управљају".

илу-авион-29062026

Економија

Авионске карте поново поскупљују: Ово су најновији подаци

Трамп је оцијенио да је то "праведан и исправан потез", а до њега долази у тренутку када су бродови у Ормуском мореузу, кључном пловном путу за транспорт нафте из Залива, и даље на мети иранских напада.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

новац

Америка

Ормуски мореуз

Иран најновије вијести

Коментари (0)

Више из рубрике

Дјевојчица у бијелој хаљини плеше

Свијет

Језива трагедија: Дјевојчица (4) из БиХ страдала од струјног удара у Италији

10 ч

0
Морбили су изузетно заразно вирусно обољење које се преноси капљичним путем кроз ваздух, а главни симптоми су висока температура, кашаљ и карактеристичан црвени осип.

Свијет

Број случајева малих богиња нагло расте: Криви смањење вакцинације и дезинформације

10 ч

0
Пожар се неконтролисано шири; Издато хитно упозорење – евакуисано 3.500 људи

Свијет

Пожар се неконтролисано шири; Издато хитно упозорење – евакуисано 3.500 људи

10 ч

0
Испуцала земља усљед земљотреса

Свијет

Снажан земљотрес погодио Тексас

10 ч

0

  • Најновије

08

53

Данас временски ролеркостер: Ево каква је прогноза

08

48

Влада Српске одобрила 850.000 КМ за ново насеље у Љубињу

08

47

Алармантни подаци: У Хрватској се од почетка љетне сезоне утопило 16 особа

08

34

Постоје имена која црква не прихвата: Мијењају се приликом крштења

08

26

Анђелина Џоли прекинула ћутање о одлуци своје д‌јеце

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима