Logo

Radovi gase struju u dijelovima Banjaluke

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 07:38

Komentari:

0
Радови гасе струју у дијеловима Бањалуке
Foto: Ustupljena fotografija

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi naselja Krmina i Stražbenica struje neće imati od 08:30 do 14:30, dok dio Stričića struje neće imati od 09:00 do 14:00 časova.

Kako je saopšteno iz Elektrokrajine, dijelovi ulica Bože Nikolića, Sime Matavulja, Kralja Petra II br. 89-91 i Miloša Crnjanskog struje neće imati od 09:00 do 12:00 časova.

Пожар ватрогасци

Svijet

Drama kod Sijetla: Srušio se avion, vatra progutala letjelicu

Dijelovi ulica Akademika Milana Vasića, Starog Vujadina i Starčevica bez struje ostaju od 09:00 do 12:00 časova, dok dio ulice Braće Jugovića od 09:30 do 12:30 ostaje bez struje..

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Struja

Banjaluka

Elektrokrajina

Komentari (0)

Više iz rubrike

Фрешвјев 2026.

Banja Luka

Kompletiran lajnap Freshwave festivala

18 h

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић и вршилац дужности директора предузећа "Аеродроми Републике Српске" Валентина Кецман

Banja Luka

Stevandić i Kecman: Snažna podrška Aerodromu Banjaluka se nastavlja

19 h

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Banja Luka

Ove banjalučke ulice i naselja danas ostaju bez struje

2 d

0
Славина, чесма

Banja Luka

Dragočaj pet dana bez vode, mještani ogorčeni

3 d

1

  • Najnovije

08

48

Vlada Srpske odobrila 850.000 KM za novo naselje u Ljubinju

08

47

Alrmantni podaci: U Hrvatskoj se od početka ljetne sezone utopilo 16 osoba

08

34

Postoje imena koja crkva ne prihvata: Mijenjaju se prilikom krštenja

08

26

Anđelina Džoli prekinula ćutanje o odluci svoje d‌jece

08

16

Vozač početnik (18) divljao na auto-putu: Vozio 211 km/h, pa uhapšen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima