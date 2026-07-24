Radovi gase struju u dijelovima Banjaluke

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi naselja Krmina i Stražbenica struje neće imati od 08:30 do 14:30, dok dio Stričića struje neće imati od 09:00 do 14:00 časova.

Kako je saopšteno iz Elektrokrajine, dijelovi ulica Bože Nikolića, Sime Matavulja, Kralja Petra II br. 89-91 i Miloša Crnjanskog struje neće imati od 09:00 do 12:00 časova.

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Dijelovi ulica Akademika Milana Vasića, Starog Vujadina i Starčevica bez struje ostaju od 09:00 do 12:00 časova, dok dio ulice Braće Jugovića od 09:30 do 12:30 ostaje bez struje..