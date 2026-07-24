Uhvaćen u Potkozarju: Pao zbog bespravne sječe šume

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su slobode lice Z.K. iz Potkozarja zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Šumska krađa".
Postupajući po planu operativne akcije "Kozara 2026", policijski službenici su na parceli u Potkozarju, koja je u vlasništvu Šumskog gazdinstva Banjaluka, uočili izvršenu bespravnu sječu šume.
Na licu mjesta policijski službenici su u prisustvu radnika Šumskog gazdinstva Banjaluka izvršili uviđaj. Tom prilikom je utvrđeno da je izvršena bespravna sječa više trupaca bukve, u ukupnoj količini od četrnaest zarez petnaest metara kubnih.
Preduzimanjem zakonom propisanih mjera i radnji, kao i kroz prikupljena saznanja, policajci su utvrdili da se navedeno lice Z.K. dovodi u direktnu vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Hronika
2 h1
Auto-moto
3 h0
Srbija
3 h0
Hronika
2 h1
Hronika
15 h0
Hronika
16 h0
Hronika
18 h0
Najnovije
12
41
12
38
12
35
12
33
12
26
Trenutno na programu