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Uhvaćen u Potkozarju: Pao zbog bespravne sječe šume

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 09:59

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Ухваћен у Поткозарју: Пао због бесправне сјече шуме
Foto: Pixabay

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su slobode lice Z.K. iz Potkozarja zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Šumska krađa".

Postupajući po planu operativne akcije "Kozara 2026", policijski službenici su na parceli u Potkozarju, koja je u vlasništvu Šumskog gazdinstva Banjaluka, uočili izvršenu bespravnu sječu šume.

Na licu mjesta policijski službenici su u prisustvu radnika Šumskog gazdinstva Banjaluka izvršili uviđaj. Tom prilikom je utvrđeno da je izvršena bespravna sječa više trupaca bukve, u ukupnoj količini od četrnaest zarez petnaest metara kubnih.

Preduzimanjem zakonom propisanih mjera i radnji, kao i kroz prikupljena saznanja, policajci su utvrdili da se navedeno lice Z.K. dovodi u direktnu vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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potkozarje

sječa stabala

hapšenje

PU Banjaluka

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