Uhapšen odbjegli osuđenik za ubistvo, sproveden u KPZ Banjaluka

Sudska policija Republike Srpske uhapsila je Borislava Uzelca (50) iz Krupe na Uni koji se nije javio na izdržavanje kazne zatvora zbog ubistva!

Uzelca su juče locirali i uhapsili policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Prijedor.

”Lice je uhapšeno u Prijedoru nakon čega je sproveden u KPZ Banjaluka. Presudom Okružnog suda u Prijedoru, koja je postala pravosnažna u aprilu 2026. godine, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od pet godina i tri mjeseca”, saopštila je Sudska policija RS.

Dodaju da se osuđeni nije javio na izdržavanje kazne zatvora, te je sud izdao naredbu za prinudno sprovođenje.

Uzelac je osuđen zbog ubistva svog brata Zdravka Uzelca (46) kojeg je izrešetao rafalom iz automatske puške u aprilu 2021. godine ispre kuće u selu Srednji Bušević kod Krupe na Uni. Zločinu je prethodio verbalni sukob između braće nakon kojeg je Borislav uzeo automatsku pušku i u brata ispalio rafal od oko 20 metaka. Nakon zločina je pozvao policiji i saopštio da je ubio brata.

Prema nezvaničnim informacijama motiv zločina su višemjesečne nesuglasice i razmirice među braćom.