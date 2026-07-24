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Fotografije teškog udesa kod Banjaluke, intervenisali vatrogasci

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 10:15

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ежак удес десио се 23. јула, у Сарачици код Бањалуке, а на лицу мјеста сем полиције били су и ватрогасци и Хитна помоћ.
Foto: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

U Saračici kod Banjaluke sinoć se dogodio se težak udes, a na licu mjesta sem policije bili su i vatrogasci i Hitna pomoć.

U nezgodi je jedan automobil završio u kanalu pored puta.

Kako su naveli vatrogasci u objavi na Fejsbuku, udes se desio u 20.32.

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Teška nesreća u Banjaluci: Dva vozila Hitne pomoći i vatrogasci na mjestu nesreće

Kako se može vidjeti na fotografiji, jedna osoba je povrijeđena zbog čega je intervenisala Hitna pomoć.

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Saobraćajna nesreća

udes

sudar

Vatrogasci

Saračica

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