Fotografije teškog udesa kod Banjaluke, intervenisali vatrogasci

U Saračici kod Banjaluke sinoć se dogodio se težak udes, a na licu mjesta sem policije bili su i vatrogasci i Hitna pomoć.

U nezgodi je jedan automobil završio u kanalu pored puta.

Kako su naveli vatrogasci u objavi na Fejsbuku, udes se desio u 20.32.

Hronika Teška nesreća u Banjaluci: Dva vozila Hitne pomoći i vatrogasci na mjestu nesreće

Kako se može vidjeti na fotografiji, jedna osoba je povrijeđena zbog čega je intervenisala Hitna pomoć.