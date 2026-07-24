Fotografije teškog udesa kod Banjaluke, intervenisali vatrogasci

Autor:ATV redakcija
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U Saračici kod Banjaluke sinoć se dogodio se težak udes, a na licu mjesta sem policije bili su i vatrogasci i Hitna pomoć.
U nezgodi je jedan automobil završio u kanalu pored puta.
Kako su naveli vatrogasci u objavi na Fejsbuku, udes se desio u 20.32.
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Teška nesreća u Banjaluci: Dva vozila Hitne pomoći i vatrogasci na mjestu nesreće
Kako se može vidjeti na fotografiji, jedna osoba je povrijeđena zbog čega je intervenisala Hitna pomoć.
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