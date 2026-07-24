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U devet opština u Srbiji proglašena vanredna situacija zbog afričke kuge svinja

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 11:33

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Свиња
Foto: Pixabay

U dvet opština u Srbiji proglašena je vanredna situacija zbog afričke kuge svinja. Boban Đurić, iz Uprave za veterinu kaže da je do sada eutanazirano ili uginulo oko 30.000 svinja.

Đurić je danas izjavio da je afrička kuga svinja do sada potvrđena u sedam okruga, 12 opština i 58 naseljenih mjesta, na ukupno 734 gazdinstva.

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- Ova bolest je najzastupljenija u Mačvanskom, Kolubarskom, Sremskom i Južnobačkom okrugu, opštini Žabalj. Proglašena je vanredna situacija u devet opština, što olakšava lokalnim samoupravama da izađu u susret veterinarskoj službi u smislu neškodljivog uklanjanja leševa, a ujedno i da se sprovedu sve propisane mjere - rekao je Đurić za TV Prva.

On je naveo da je virus afričke kuge veoma otporan u spoljnoj sredini i objasnio da je dovoljna mikročestica da se zaraza prenese zbog čega je, kako je ukazao, teško boriti se protiv ove bolesti.

Istakao je važnost sprovođenja biosigurnosnih mjera koje podrazumijevaju postavljanje dezinfekcionih barijera na ulazu u objekte, kao i dezinfekciju odjeće, obuće, vozila.

- Potrebno je takođe smanjiti bilo kakav kontakt, ulazak na gazdinstva. Prijemčive životinje su divlje domaće svinje, ne druge vrste životinja. Ovaj virus se ne prenosi na ljude niti na ostalu stoku, već samo na divlje i domaće svinje. Virus cirkuliše u populaciji divljih svinja i često se dešava da ljudi koji borave u prirodi, najčešće lovci, naiđu slučajno na leš uginule svinje i mogu prenijeti virus odjećom i obućom na svoje gazdinstvo, i onda tu počinje problem - rekao je Đurić.

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Apelovao je na uzgajivače svinja da preduzmu maksimalne biosigurnosne mjere kako ne bi zarazili svinje na svom gazdinstvu.

Đurić je dodao da očekuje da će se situacija sa afričkom kugom svinja smiriti budući da su, kako je rekao, preduzete maksimalne rigorozne mjere.

(sputniknews.com)

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Tagovi :

Afrička kuga svinja

svinje

vanredna situacija

Srbija

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