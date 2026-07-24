Djevojka (26) pala sa četvrtog sprata zgrade: Zadobila teške povrede

Autor:ATV redakcija
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Nakon pada sa četvrtog sprata stambene zgrade u Nišu, teške povrede je zadobila djevojka (26). Kako se saznaje, ona je pod još nerazjašnjenim okolnostima, pala sa terase stana na pločnik ispred zgrade.
Prolaznici su alarmirali Hitnu pomoć i policiju. Prema prvim informacijama, transportovana je na odjeljenje reanimacije Urgentnog centra UKC Niš gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede.
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Policijska patrola je odmah upućena na mjesto nesreće, obavlja se uviđaj ali prema prvim informacijama ništa ne ukazuje da je dvadesetšestogodišnjakinja žrtva krivičnog djela.
O ovom događaju obaviješteno je Više javno tužilaštvo koje će se izjasniti o daljim mjerama i radnjama radi rasvjetljavanja svih okolnosti tragedije.
(Informer)
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