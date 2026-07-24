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Tvrda kvržica ispod rebara: Simptom smrtonosne bolesti mnogi ignorišu

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ATV redakcija
24.07.2026 13:38

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Тврда квржица испод ребара: Симптом смртоносне болести многи игноришу
Foto: Pixabay

Tvrda kvržica na desnoj strani stomaka, odmah ispod rebarnog luka, može biti jedan od prvih i najvažnijih znakova upozorenja kada je u pitanju rak jetre.

Iako ovaj simptom ne mora uvijek da znači maligno oboljenje, posebno ukoliko se javi samostalno, od izuzetne je važnosti obratiti pažnju na sve promjene u organizmu i potražiti savjet ljekara ukoliko tegobe traju ili se dodatno pogoršavaju.

Primarni rak jetre je bolest kod koje se maligne, odnosno kancerogene ćelije formiraju direktno u tkivima ovog organa. Za razliku od njega, karcinom koji nastane u nekom drugom dijelu tijela i kroz organizam se proširi na jetru predstavlja metastazu, a ne primarni tumor.

Čuvar našeg organizma

Jetra je jedan od najvećih i najvažnijih organa u ljudskom tijelu. Nalazi se u gornjem desnom dijelu stomaka, odmah ispod rebara, a sastoji se od desnog i lijevog režnja.

Ima brojne i vitalne funkcije za celokupno zdravlje – proizvodi žuč koja pomaže varenju masti, skladišti glikogen kao glavni izvor energije i filtrira štetne materije iz krvi kako bi se izbacile iz organizma.

Najčešći oblici primarnog raka jetre kod odraslih su:

  • Hepatocelularni karcinom (HCC) – najzastupljeniji oblik primarnog raka jetre, koji nastaje iz glavnih ćelija jetre (hepatocita)
  • Holangiokarcinom – rak koji nastaje u žučnim kanalima
  • Hepatocelularni karcinom čini najveći broj slučajeva primarnog raka jetre kod odraslih i predstavlja jedan od vodećih uzroka smrtnosti od malignih bolesti širom svijeta.

Rak jetre često napreduje bez simptoma

U početnim fazama bolesti, rak jetre često može da prođe potpuno neprimijećeno i bez jasnih simptoma. Međutim, kako bolest napreduje, mogu se javiti različite tegobe:

  • Tvrda kvržica na desnoj strani stomaka, odmah ispod rebarnog luka
  • Nelagodnost ili bol u gornjem desnom dijelu stomaka
  • Uvećan ili vidno otečen stomak
  • Bol koji se širi ka desnoj lopatici ili leđima
  • Žutica – žutilo kože i beonjača
  • Lakše stvaranje modrica ili pojava nerazjašnjenog krvarenja
  • Neobičan umor, malaksalost i opšta slabost
  • Mučnina i povraćanje
  • Gubitak apetita ili osjećaj sitosti nakon veoma male količine hrane
  • Neobjašnjiv i nagao gubitak tjelesne težine
  • Blijeda, gotovo bijela stolica i izrazito tamna mokraća
  • Povišena tjelesna temperatura

Važno je naglasiti da svi ovi simptomi ne znače automatski da osoba ima rak jetre, jer mogu biti povezani i sa drugim zdravstvenim stanjima. Ipak, pojava tvrde kvržice u stomaku, naročito uz druge navedene simptome, zahtjeva hitnu posjetu ljekaru i detaljnu dijagnostiku, prenosi Kurir.

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