Tvrda kvržica ispod rebara: Simptom smrtonosne bolesti mnogi ignorišu

Autor:ATV redakcija
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Tvrda kvržica na desnoj strani stomaka, odmah ispod rebarnog luka, može biti jedan od prvih i najvažnijih znakova upozorenja kada je u pitanju rak jetre.
Iako ovaj simptom ne mora uvijek da znači maligno oboljenje, posebno ukoliko se javi samostalno, od izuzetne je važnosti obratiti pažnju na sve promjene u organizmu i potražiti savjet ljekara ukoliko tegobe traju ili se dodatno pogoršavaju.
Primarni rak jetre je bolest kod koje se maligne, odnosno kancerogene ćelije formiraju direktno u tkivima ovog organa. Za razliku od njega, karcinom koji nastane u nekom drugom dijelu tijela i kroz organizam se proširi na jetru predstavlja metastazu, a ne primarni tumor.
Jetra je jedan od najvećih i najvažnijih organa u ljudskom tijelu. Nalazi se u gornjem desnom dijelu stomaka, odmah ispod rebara, a sastoji se od desnog i lijevog režnja.
Ima brojne i vitalne funkcije za celokupno zdravlje – proizvodi žuč koja pomaže varenju masti, skladišti glikogen kao glavni izvor energije i filtrira štetne materije iz krvi kako bi se izbacile iz organizma.
Najčešći oblici primarnog raka jetre kod odraslih su:
U početnim fazama bolesti, rak jetre često može da prođe potpuno neprimijećeno i bez jasnih simptoma. Međutim, kako bolest napreduje, mogu se javiti različite tegobe:
Važno je naglasiti da svi ovi simptomi ne znače automatski da osoba ima rak jetre, jer mogu biti povezani i sa drugim zdravstvenim stanjima. Ipak, pojava tvrde kvržice u stomaku, naročito uz druge navedene simptome, zahtjeva hitnu posjetu ljekaru i detaljnu dijagnostiku, prenosi Kurir.
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