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U kući krio 800 grama droge, osam bombi i oružje!

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Ognjen Matavulj
24.07.2026 13:23

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Дрога, бомбе и оружје заплијењени у претресу у Источној Илиџи
Foto: Ustupljena fotografija

Ninoslav Gavrić (30) iz Istočne Ilidže uhapšen je zbog sumnje da se bavio trgovinom narkotika, a policija je kod njega pronašla i oduzela 800 grama droge, bombe i oružje.

U PU Istočno Sarajevo navode da je N.G. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija.

”Po naredbi Osnovnog suda u Sokocu danas je izvršen pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom je pronađeno iu oduzeto 443,55 grama marihuane, 246 grama spida i 114 grama kokaina. Oduzeta je i automatska puška, šest metaka, pištolj i osam bombi”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Droga, bombe i oružje

Dodaju da će nakon dokumentovanja predmeta protiv osumnjičenog biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.

Prema nezvaničnim informacijama Gavrić je i ranije dovođen u vezu sa trgovinom narkotika.

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Tagovi :

Ninoslav Gavrić

hapšenje

trgovina drogom

Istočno Sarajevo

Istočna Ilidža

pretresi

zaplijenjena droga

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