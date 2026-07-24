TikTok opet pod lupom: Nalozi maloljetnika nisu adekvatno zaštićeni

Na popularnoj platformi TikTok, brojni korisnici, a naročito rotielji maloljetnika mogli bi da se suoče sa promjenama. Evorpska komisija je utvrdila da TikTok ne pruža adekvatnu zaštitu naloga maloljetnika.

To može rezultirati kaznom do šest odsto godišnjeg prihoda kompanije.

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Prema navodima Komisije, trenutna podešavanja privatnosti izlažu mlade korisnike riziku od neželjenih kontakata, sajber nasilja i zloupotrebe sadržaja. Problem je što maloljetnici mogu da postave svoje naloge kao javne, čime njihov sadržaj postaje dostupan svima, uključujući i osobe bez Tiktok naloga.

Posebno je zabrinjavajuće što se javne objave tinejdžera starijih od 16 godina mogu preporučivati drugim korisnicima, što povećava njihovu vidljivost. Ovaj nivo izloženosti može dovesti do kontakata sa nepoznatim osobama i drugih oblika neprimjerenog ponašanja.

Komisija upozorava i na dugoročne posljedice, jer sadržaj koji maloljetnici objave ostaje trajno na internetu. Čak ni privatni nalozi nisu potpuno sigurni, jer se profili mogu pronaći preko lista pratilaca, a profilne fotografije su vidljive širokom krugu ljudi.

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Brisel očekuje da Tiktok promijeni podešavanja tako da sadržaj maloljetnika bude vidljiv samo odabranim korisnicima i da se isti ne preporučuje kroz algoritamski sistem. Iako su ovo preliminarni nalazi, Tiktok će imati priliku da odgovori na optužbe.

Ukoliko se utvrdi kršenje Zakona o digitalnim uslugama, kompanija bi mogla da se suoči sa značajnom finansijskom kaznom.

(Tanjug)