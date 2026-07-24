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U Crnoj Gori pada snijeg: Nestvarni prizori u julu

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 13:10

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Снијег почео да пада у јулу на планини Бјесалици у Црној Гори.
Foto: BHMeteo/Facebook/Screenshot

Nestvarni prizori stižu iz Crne Gore. Naime, na planini Bjelasici počeo je da veje snijeg. Na lokalitetu Zekova Glava zabilježene su pahulje, a zabijelili su se i planinski vrhovi.

Nagla promjena vremena posljedica je prodora znatno hladnije vazdušne mase koja je zahvatila veći dio regiona.

Društvenim mrežama počeli su da kruže snimci na kojima se vidi kako veje.

Snimak pahulja objavila je i Instagram stranica "Podgorički vremeplov".

Meteorolozi su ranije najavili da će tokom današnjeg dana, u sjevernim dijelovima Crne gore biti pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U drugom dijelu dana u ovim oblastima se očekuje prestanak padavina i djelimično razvedravanje.

Vjetar slab do umjeren pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 22 stepena, a postepeno razvedravanje se očekuje tokom ranog poslijepodneva. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 29 stepeni.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Crna Gora

Snijeg

snijeg u Crnoj Gori

planina Bjelasica

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