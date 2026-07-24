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Astronomske cifre u Srpskoj: Evo koliko su plaćeni stan i kuća

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 14:03

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Стан кључеви
Foto: Pexels

Najskuplji stan u prvih šest mjeseci ove godine kupljen je u Banjaluci po cijeni od sedamsto trideset osam hiljada i sedamsto konvertibilnih maraka, dok je za najskuplju kuću kupac izdvojio čak milion i po maraka.

Kako je potvrđeno iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, pomenuti najskuplji stan nalazi se u banjalučkom naselju Nova Varoš, a njegova korisna površina iznosi sto šezdeset i šest kvadratnih metara.

"Najskuplja prometovana kuća evidentirana je u naselju Starčevica i plaćena je milion i po maraka. Korisna površina ove kuće iznosi sto šezdeset i sedam kvadratnih metara, površina zemljišta uz objekat iznosi osamsto osamdeset i sedam kvadrata, a sam objekat je izgrađen dve hiljade desete godine", navodi se u saopštenju.

Rekordne cijene poslovnih nekretnina u Bijeljini i Doboju

Takođe, cijena najskupljeg poslovnog objekta iznosila je čak trinaest miliona maraka i evidentirana je u Bijeljini. Korisna površina ovog objekta iznosi tri hiljade osamsto trideset i osam kvadratnih metara, dok površina zemljišta uz objekat iznosi šest hiljada devetsto pedeset i dva kvadrata.

Pored toga, zabilježena je i prodaja najskupljeg poslovnog prostora koji je plaćen dvanaest miliona sto četiri hiljade šeststo četrdeset i četiri marke, a evidentiran je u Doboju. Korisna površina tog poslovnog prostora iznosi dve hiljade devetsto sedamdeset i sedam kvadratnih metara, a nalazi se u objektu izgrađenom dve hiljade dvadeset četvrte godine.

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Kada je riječ o ostalim nekretninama, najskuplja garaža u objektu plaćena je šezdeset hiljada maraka u Doboju, dok je cijena najskupljeg parking mjesta iznosila sedamdeset tri hiljade petsto dvadeset i tri marke i evidentirana je u Banjaluci.

Najskuplje plaćeno građevinsko zemljište evidentirano je u Bijeljini. Za površinu od šezdeset četiri hiljade devetsto devedeset i šest kvadratnih metara izdvojeno je četiri miliona četiri stotine hiljada i šeststo sedamnaest maraka.

S druge strane, najskuplje poljoprivredno zemljište plaćeno je devetsto šezdeset tri hiljade petsto dvadeset i dve marke u opštini Donji Žabar, za parcelu površine sto sedam hiljada i pedeset i osam kvadratnih metara.

Promet nekretnina porastao za više od četrdeset odsto

Prema zvaničnim podacima, u prvoj polovini dve hiljade dvadeset šeste godine u katastarskim evidencijama registrovano je ukupno osam hiljada sedamsto devedeset i pet kupoprodajnih ugovora, kojima je obuhvaćeno osamnaest hiljada petsto sedamnaest nepokretnosti.

U odnosu na isti period dve hiljade dvadeset pete godine, broj evidentiranih ugovora povećan je za devet zarez jedan odsto, a broj prometovanih nekretnina za jedanaest zarez šest odsto.

Ukupna ugovorena cijena prometovanih nekretnina iznosila je osamsto dvadeset šest zarez četiri miliona maraka, što je za preko četrdeset odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Najveći broj prometovanih nekretnina evidentiran je u Banjaluci i Bijeljini, prenose Nezavisne.

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