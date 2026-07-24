Ovo su prognoze meteorologa: Kakvo vrijeme nas sutra očekuje

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će, nakon vedrog i svježeg jutra, veći dio dana biti pretežno sunčano uz razvoj oblačnosti, ali bez padavina i toplije.

Mjestimično uz rijeke i po kotlinama očekuje se prolazna jutarnja magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od devet do 14, na jugu do 17, u višim pred‌jelima od četiri, a dnevna od 25 do 31 stepen Celzijusov.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena, tokom jutra i pojačana bura.

U noći sa subote na ned‌jelju uslijediće postepeno naoblačenje od zapada u Krajini, u ostalim krajevima vedro.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

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Temperatura vazduha u 14.00 časova: Čemerno 14 stepeni, Han Pijesak 15, Kneževo 16, Gacko i Sokolac 17, Rudo 18, Srebrenica 19, Mrkonjić Grad i Sarajevo 20, Zvornik i Ribnik 21, Višegrad i Trebinje 22, Doboj i Novi Grad 23, Banjaluka, Bileća, Prijedor i Srbac 24, Trebinje 26 i Mostar 27 stepeni Celzijusovih.