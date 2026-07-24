Električni trotineti pod lupom: Zbog nesreća evropske zemlje pooštravaju propise

Električni trotineti, nekada simbol brzog i ekološkog prevoza, u sve više evropskih zemalja postaju predmet zabrana i strogih ograničenja. Razlog su sve češće saobraćajne nesreće.

Ograničenja su sve oštrija. Veliki broj evropskih zemalja krenuo je u "obračun" sa nesavjesnim vozačima, kao i onima koji zbog starosne dobi ne mogu saobraćati ovim prevoznim sredstvom te na taj način potencijalno ugroziti sebe i ostale učesnike u saobraćaju.

Privatni električni trotineti ne smiju se koristiti na javnim putevima, biciklističkim stazama i trotoarima u Velikoj Britaniji. Dozvoljeni su samo iznajmljeni trotineti u okviru državnih pilot-projekata. Preciznije, vlasnici privatnih trotineta mogu ih voziti samo na privatnom posjedu uz dozvolu vlasnika.

Iako su zabranjeni i postoje jasni propisi, a za čije kršenje slijede rigorozne sankcije, građani ih često znaju ilegalno koristiti, međutim, zabrana je i dalje na snazi.

Većina električnih trotineta nije odobrena za javni saobraćaj u Holandiji. Samo nekoliko modela koji su prošli nacionalno odobrenje. Električni trotineti mogu da se koriste na javnim putevima. Za većinu građana to u praksi znači zabranu.

Pored zemalja koje su izričite u korištenju trotineta u potpunosti ili samo u određenim predjelima ili saobraćaju, postoje i gradovi, koji su zabranili iznajmljivanje električnih trotineta poput Pariza, koji je zabranio iznajmljivanje još 2023. godine i ono traje i danas. Zatim Prag ove godine kao i Firenca.

Kako bi se se spriječilo kršenje zakona, ugrožavanje učesnika u saobraćaju i sprečavanje tragičnih ishoda u zemljama kao što su Francuska, Njemačka, Španija, Irska te pojedine zemlje iz regiona uspostavljene su jasna starosna ograničenja za korištenje električnih trotineta u saobraćaju.

Tako u Francuskoj i Njemačkoj nije dozvoljeno korištenje električnih trotineta osobama mlađim od 14 godina.

U Francuskoj važe stroga pravila za električne trotinete, koja uključuju potpunu zabranu iznajmljivanja u Parizu, ograničenje brzine i propise o starosnoj dobi. Ključne mjere obuhvataju zabranu rentiranja, ograničenje brzine na 25 km na sat i minimalnu starost vozača od 12 godina.

Glavni grad Francuske je u septembru 2023. godine postao prva evropska prijestonica koja je u potpunosti zabranila rentanje električnih trotineta nakon izrečene odluke građana na referendumu.

Ovaj zakon u Njemačkoj službeno nazvan Uredba o malim električnim vozilima (Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung eKFV), stupio je na snagu 15. juna 2019. godine. Ovim zakonom jasno je uređena starosna granica od 14 godina, maksimalnu brzinu od 20 km na sat i obaveznu upotrebu biciklističkih staza.

Gradske vlasti Madrida u oktobru 2024. godine ukinule su dozvole kompanijama za rentanje električnih trotineta, čime je praktično zabranjeno njihovo komercijalno iznajmljivanje u glavnom gradu zbog problema sa parkiranjem i bezbjednošću.

Španija nije uvela potpunu zabranu električnih trotineta u 2024. godini, ali je ove, 2026. godine sprovela najveće pooštravanje zakona do sada. Umjesto zabrane, država ih je pravno izjednačila sa motorizovanim vozilima.

Irske vlasti zabraniće vožnju električnih skutera mlađima od 18 godina i zahtijevaće da vozači posjeduju dozvolu i nose kacige, saopštila je Vlada Irske.

Rojters podsjeća da je vožnja električnih skutera do sada bila dozvoljena starijima od 16 godina, ali da je nova odluka donesena zbog porasta broja povreda mozga usljed pada sa električnih skutera za 50 odsto u posljednjih godinu dana.

Grčka je usvojila zakon o električnim trotinetima koji predviđa visoke kazne i starosnu granicu od 17 godina za njihovu upotrebu, u pokušaju da okonča haos na putevima i trotoarima nakon niza teških nesreća.

Mlađima od 17 godina više nije dozvoljeno da koriste električne trotinete na javnim putevima.

Za kršenje zabrane propisana je kazna od 150 evra. Kompanije koje budu iznajmljivale trotinete mlađima od 17 godina suočavaju se sa kaznama do 1.000 evra.

U većini drugih država, kao što si Italija, Austrija, Belgija, Danska, Norveška, Švedska, Hrvatska, Slovenija...i dr. električni trotineti su dozvoljeni, ali uz pravila kao što su: ograničenje brzine na 20-25 kilometara na sat, zabrana vožnje na trotoaru, obavezno korištenje kacige, te obavezno osiguranje u pojedinim zemljama.

Kada je riječ o državama van Evrope, zabrane postoje u pojedinim gradovima.

Tako, je Singapur značajno pooštrio propise i zabranio električne trotinete na pješačkim stazama. Zatim, Australija, SAD i Kanada imaju različita pravila po saveznim državama, pokrajinama ili gradovima, a ne jedinstvenu nacionalnu zabranu.

Vožnja električnih trotineta bi i u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla biti uređena znatno strožijim pravilima. Pred poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH 22. jula naći će se prijedlog izmjena Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja kojim se prvi put detaljno reguliše korištenje električnih trotineta.

Jedna od najvažnijih predloženih novina jeste zabrana upravljanja električnim trotinetima za djecu mlađu od 14 godina.

Podsjećanja radi u najvećem gradu Republike Srpske električni trotineti svojim dolaskom izazvali su burne reakcije. Naime, nabavkom čak 200 "BinBin" električnih trotineta pored olakšica kada je u pitanju prevoz, došli su i problemi.

U najveći grad Republike Srpske, prije tri godine došle su dvije stotine električnih trotineta koje danas koriste građani Banjaluke, međutim pored punoljetnih, koriste ih i maloljetna lica, a svjedoci smo da na jednom trotinetu često vidimo više od jednog lica.

Takođe, svjedočili smo i incidentima nesavjesnih građana, koji su ih bacali, nestručno parkirali i ostavljali na nepropisnim mjestima, a bilo je i saobraćajnih nezgoda, na sreću bez tragičnog ishoda.

U periodu od 01. juna 2023. godine do 30. juna 2026. godine ukupno dogodilo 40 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala laka lična električna vozila (2023. godine – 15, 2024. godine – 13, 2025. godine – osam, a od početka ove godine šest saobraćajnih nezgoda), potvrđeno je za naš portal od Policijske uprave Banjaluka.

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Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju laka lična električna vozila su nepropisno kretanje po kolovozu ili trotoaru, te nepoštovanje saobraćajne signalizacije i odredbi Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske.

Vozačima lakih ličinih električinih vozila u periodu od 01. juna 2023. godine do 30. juna 2026. godine izdata su ukupno 304 prekršajna naloga.

Najčešći prekršaji koje čine vozači lakih ličinih električinih vozila su kretanje po površinama na kojima to nije dozvoljeno, nekorištenje zaštitne kacige, neposjedovanje identifikacione potvrde i naljepnice, te prevoženje drugih lica na lakom ličnom električnom vozilu.

U prethodno navedenom periodu, kako navode iz PU Banjaluka u odgovoru, evidentirano je ukupno deset slučajeva u kojima su laka lična električna vozila koristila maloljetna lica suprotno važećim propisima. U svim slučajevima postupljeno je u skladu sa zakonskim propisima.

Sva lica koja upravljaju lakim ličnim električnim vozilima dužna su da se pridržavaju odredbi Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske koje definišu ovu kategoriju učesnika u saobraćaju.

O bezbjednosti i načinu korištenja električnih trotineta na teritoriji Grada Banjaluka od nadležnih Gradske uprave odgovor još uvijek nismo dobili.