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Dječak iz Trebinja uspješno prevezen u UKC Srpske

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 17:27

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske danas su uspješno obavili vazdušni medicinski transport devetogodišnjeg djeteta iz Trebinja u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Djete je prevezeno zbog perforativne povrede oka i daljeg liječenja u UKC-u Republike Srpske, saopšteno je iz MUP-a, prenosi Srna.

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MUP Republike Srpske

Helikopterski servis Republike Srpske

UKC Republike Srpske

Trebinje

Banjaluka

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