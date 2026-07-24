Dječak iz Trebinja uspješno prevezen u UKC Srpske

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske danas su uspješno obavili vazdušni medicinski transport devetogodišnjeg djeteta iz Trebinja u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.
Djete je prevezeno zbog perforativne povrede oka i daljeg liječenja u UKC-u Republike Srpske, saopšteno je iz MUP-a, prenosi Srna.
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