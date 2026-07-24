Dječak iz Trebinja uspješno prevezen u UKC Srpske

Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske danas su uspješno obavili vazdušni medicinski transport devetogodišnjeg djeteta iz Trebinja u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Djete je prevezeno zbog perforativne povrede oka i daljeg liječenja u UKC-u Republike Srpske, saopšteno je iz MUP-a, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.