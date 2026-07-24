Kako je FIFA raspodijelila nagradni fond: Poznati iznosi za svaku reprezentaciju

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine donijelo je čak 871 milion dolara za 48 reprezentacija učesnica, što je najveći nagradni fond u istoriji Mundijala.
Reprezentacija BiH zaradila je 12 miliona dolara od nastupa na Svjetskom prvenstvu.
Selekcije koje su ispale u grupnoj fazi dobile su 10 miliona dolara, dok su timovi koji su ispali, poput BiH, u osmini finala zaradili 12 miliona dolara.
Ekipe koje su ispale u četvrtfinalu dobile su po 20 miliona dolara, dok je plasman u polufinale donio najveće novčane nagrade.
Četvrtoplasirana Francuska dobila je 28 miliona dolara, a trećeplasirana Engleska 30 miliona dolara. Argentina je dobila 34 miliona dolara za poraz u finalu.
Španija: 51 milion dolara
Argentina: 34 miliona dolara
Engleska: 30 miliona dolara
Francuska: 28 miliona dolara
Maroko, Belgija, Norveška, Švajcarska: po 20 miliona dolara
Paragvaj, Kanada, Portugalija, Sjedinjene Američke Države, Brazil, Meksiko, Egipat, Kolumbija: po 16 miliona dolara
Njemačka, Švedska, Južnoafrička Republika, Holandija, Hrvatska, Austrija, BiH, Senegal, Japan, Obala Slonovače, Ekvador, DR Kongo, Zelenortska Ostrva, Australija, Alžir, Gana: po 12 miliona dolara
Iran, Južna Koreja, Škotska, Urugvaj, Češka, Katar, Haiti, Turska, Kurasao, Tunis, Novi Zeland, Saudijska Arabija, Irak, Jordan, Uzbekistan, Panama: po 10 miliona dolara, prenosi Avaz.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
19
06
18
59
18
58
18
48
18
46
Trenutno na programu