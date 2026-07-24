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Kako je FIFA raspodijelila nagradni fond: Poznati iznosi za svaku reprezentaciju

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 18:31

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Како је ФИФА расподијелила наградни фонд: Познати износи за сваку репрезентацију
Foto: Tanjug / AP / David J. Phillip

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine donijelo je čak 871 milion dolara za 48 reprezentacija učesnica, što je najveći nagradni fond u istoriji Mundijala.

Reprezentacija BiH zaradila je 12 miliona dolara od nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Selekcije koje su ispale u grupnoj fazi dobile su 10 miliona dolara, dok su timovi koji su ispali, poput BiH, u osmini finala zaradili 12 miliona dolara.

Ekipe koje su ispale u četvrtfinalu dobile su po 20 miliona dolara, dok je plasman u polufinale donio najveće novčane nagrade.

Četvrtoplasirana Francuska dobila je 28 miliona dolara, a trećeplasirana Engleska 30 miliona dolara. Argentina je dobila 34 miliona dolara za poraz u finalu.

Raspored nagradnog fonda Svjetskog prvenstva 2026.

Španija: 51 milion dolara

Argentina: 34 miliona dolara

Engleska: 30 miliona dolara

Francuska: 28 miliona dolara

Maroko, Belgija, Norveška, Švajcarska: po 20 miliona dolara

Paragvaj, Kanada, Portugalija, Sjedinjene Američke Države, Brazil, Meksiko, Egipat, Kolumbija: po 16 miliona dolara

Njemačka, Švedska, Južnoafrička Republika, Holandija, Hrvatska, Austrija, BiH, Senegal, Japan, Obala Slonovače, Ekvador, DR Kongo, Zelenortska Ostrva, Australija, Alžir, Gana: po 12 miliona dolara

Iran, Južna Koreja, Škotska, Urugvaj, Češka, Katar, Haiti, Turska, Kurasao, Tunis, Novi Zeland, Saudijska Arabija, Irak, Jordan, Uzbekistan, Panama: po 10 miliona dolara, prenosi Avaz.

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Svjetsko prvenstvo 2026

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