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Minić: Čestitke FK Borac na velikoj pobjedi i sjajnoj igri

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 07:05

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Предсједник Владе Саво Минић и организациони секретар СНСД-а Игор Додик на утакмици ФК Борац, 23.07.2026.
Foto: @minic_savo / X

Čestitke FK Borac na velikoj pobjedi i sjajnoj igri, napisao je na Iksu predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Istakao je da je Banjaluka još jednom pokazala kako se srcem, disciplinom i kvalitetom brane boje svog kluba.

"Bravo", poručio je Minić.

Борац против Петрокуба

Fudbal

Tri gola u mreži gostiju: Borac rutinski protiv Petrokuba

Fudbaleri Borca slavili su ubjedljivo u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv moldavskog Petrokuba (3:0).

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Savo Minić

FK Borac

pobjeda

Banjaluka

Liga Konferencija

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