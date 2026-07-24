Minić: Čestitke FK Borac na velikoj pobjedi i sjajnoj igri

Autor:ATV redakcija
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Čestitke FK Borac na velikoj pobjedi i sjajnoj igri, napisao je na Iksu predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
Istakao je da je Banjaluka još jednom pokazala kako se srcem, disciplinom i kvalitetom brane boje svog kluba.
"Bravo", poručio je Minić.
Fudbal
Tri gola u mreži gostiju: Borac rutinski protiv Petrokuba
Fudbaleri Borca slavili su ubjedljivo u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv moldavskog Petrokuba (3:0).
Čestitke FK Borac na velikoj pobjedi i sjajnoj igri!— Savo Minić (@minic_savo) July 23, 2026
Večeras je Banjaluka još jednom pokazala kako se srcem, disciplinom i kvalitetom brane boje svog kluba. Bravo! pic.twitter.com/EAnpNlY7j2
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