Minić: Čestitke FK Borac na velikoj pobjedi i sjajnoj igri

Čestitke FK Borac na velikoj pobjedi i sjajnoj igri, napisao je na Iksu predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Istakao je da je Banjaluka još jednom pokazala kako se srcem, disciplinom i kvalitetom brane boje svog kluba.

"Bravo", poručio je Minić.

Fudbal Tri gola u mreži gostiju: Borac rutinski protiv Petrokuba

Fudbaleri Borca slavili su ubjedljivo u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv moldavskog Petrokuba (3:0).