Kako prepoznati pravi med u tegli: Evo na šta treba obratiti pažnju pri kupovini

Ako dobro obratite pažnju, jedan detalj vam može otkriti da li je u pitanju pravi ili lažni med. Stručnjaci upozoravaju da prilikom kupivine mnogi prave grešku pri provjeri kvaliteta.

Ako ste se ikada pitali kako razlikovati kvalitetan med od lošijeg proizvoda, važno je znati da ne postoji samo jedan siguran kućni test. Ipak, nekoliko detalja može pomoći da steknete bolju predstavu o tome šta se nalazi u tegli.

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Mnogi godinama provjeravaju med pomoću vode, šibica ili papira, ali stručnjaci upozoravaju da takve metode često nisu pouzdane.

Najveći problem nisu samo očigledni falsifikati, već i proizvodi koji izgledaju kao pravi med, a po kvalitetu znatno zaostaju za onim što očekujemo od prirodnog pčelinjeg proizvoda.

Kako prepoznati pravi med u tegli na prvi pogled

Okrenite teglu naopako i posmatrajte mjehurić vazduha kako se kreće kroz sadržaj. Kod gušćeg i zrelijeg meda mjehurić se obično pomjera sporije, dok se kod razrijeđenih proizvoda može kretati znatno brže.

Još jedan detalj može biti od pomoći. Kada med posmatrate pod jakim svjetlom, ponekad se mogu uočiti sitne čestice polena ili voska.

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Njihovo prisustvo ne znači automatski da je med vrhunskog kvaliteta, ali potpuno providan sadržaj bez ikakvih tragova prirodnih čestica može biti razlog za dodatnu pažnju.

Kristalizacija otkriva mnogo o medu

Mnogi kupci smatraju da je kristalizacija znak da se med pokvario, ali to nije tačno.

Kod većine vrsta prirodnog meda kristalizacija je normalan proces koji se javlja nakon određenog vremena. Bagremov med može dugo ostati u tečnom stanju, dok livadski, suncokretov i neke druge vrste često kristališu mnogo ranije.

Zato kristalisan med u tegli nije razlog za zabrinutost. Naprotiv, često može biti znak da proizvod nije bio izložen jakoj termičkoj obradi.

Testovi kojima ne treba slijepo vjerovati

Kap meda u vodi, paljenje šibice ili test sa papirom godinama se predstavljaju kao sigurni načini provjere kvaliteta.

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Međutim, stručnjaci upozoravaju da ovi testovi ne mogu pouzdano razlikovati pravi med od određenih vrsta sirupa ili proizvoda slabijeg kvaliteta.

Mnogo je korisnije obratiti pažnju na porijeklo, deklaraciju i izgled samog proizvoda.

Gdje kupiti kvalitetan med

Kupovina direktno od provjerenog pčelara i dalje je jedan od najboljih načina da budete sigurniji u porijeklo proizvoda.

Na pijaci pitajte za vrstu paše, godinu vrcanja i način čuvanja. U prodavnicama pažljivo pročitajte deklaraciju i obratite pažnju na navedeno porijeklo meda.

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Na šta posebno obratiti pažnju

Kada birate med u tegli, nemojte se oslanjati samo na jedan trik ili jedan test. Gustina, izgled, kristalizacija, porijeklo i deklaracija zajedno daju mnogo jasniju sliku o kvalitetu proizvoda.

Najbolji med se obično prepoznaje po kombinaciji više znakova, a ne po jednom jedinom detalju, piše Krstarica.