Istraživanje: Ova vrsta treninga može podmladiti tijelo i do osam godina

Godinama su ljubitelji fitnesa najveći naglasak stavljali na kardio vježbe.

Iako su one i dalje odličan izbor za održavanje kondicije i zdravlja srca, sve više istraživanja pokazuje da je trening snage jednako važan za dugoročno zdravlje i usporavanje procesa starenja.

Iako uvođenje treninga s tegovima zahtijeva određeno planiranje, posebno kod početnika, novo istraživanje sugeriše da upravo ova vrsta fizičke aktivnosti može značajno smanjiti biološku starost organizma.

Šta je pokazalo istraživanje?

Studija objavljena u naučnom časopisu Biology analizirala je uticaj treninga snage na proces starenja kod gotovo 5.000 muškaraca i žena starosti od 20 do 69 godina.

Rezultati su pokazali da je 90 minuta treninga snage sedmično povezano sa smanjenjem biološke starosti za gotovo četiri godine. Kod ispitanika koji su trenirali 180 minuta sedmično, biološka starost bila je niža za čak osam godina.

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Ovi rezultati u skladu su s važećim zdravstvenim preporukama. Američke smjernice za fizičku aktivnost savjetuju odraslima najmanje 150 minuta umjerene fizičke aktivnosti sedmično, uz najmanje dva dana posvećena vježbama snage.

Zašto trening snage usporava starenje?

Istraživači navode da trening snage može ublažiti posljedice hroničnih bolesti, usporiti gubitak mišićne mase, ubrzati metabolizam u mirovanju, podstaći sagorijevanje masti i poboljšati zdravlje kardiovaskularnog sistema.

Sve to doprinosi sporijem starenju ćelija i očuvanju organizma.

Jednostavno rečeno, osobe koje redovno rade trening snage mogu biti biološki mlađe od svoje stvarne životne dobi.

Rezultate ipak treba tumačiti s oprezom

Stručnjak Albert Mateni za magazin Women's Health upozorio je da rezultate ipak treba posmatrati s određenom dozom opreza.

Kako je objasnio, učesnici istraživanja sami su prijavljivali koliko često treniraju, što ostavlja mogućnost subjektivnih procjena. Takođe, studija nije pratila tačno definisan program treninga snage.

Ipak, osnovni zaključak ostaje isti – više treninga snage povezano je s dužim telomerama, zaštitnim završecima hromozoma koji se smatraju jednim od pokazatelja biološkog starenja.

"Veći broj sati treninga direktno je povezan s dužim telomerama", istakao je Mateni.

Kako početi ako nikada niste trenirali?

Za osobe koje do sada nisu radile trening snage početak može d‌jelovati zahtjevno, ali stručnjaci ističu da za prve korake nije potrebna nikakva posebna oprema.

Preporučuje se fokus na velike mišićne grupe, posebno noge, kroz vježbe poput čučnjeva, iskoraka i penjanja na stepenik.

Za gornji dio tijela dobar izbor su sklekovi i zgibovi.

Kako kondicija napreduje, intenzitet treninga može se postepeno povećavati većim brojem ponavljanja, većom visinom stepenika ili korišćenjem elastičnih traka, prenosi Dan.