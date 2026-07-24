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FK Borac: Puna podrška Zvjezdanu Misimoviću

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 14:35

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ФК Борац: Пуна подршка Звјездану Мисимовићу
Foto: ATV

Policijski službenici SIPA pretresali su više objekata koji koristi Zvjezdan Misimović, proslavljeni fudbaler i predsjednik FK "Borac" iz Banjaluke.

Povodom ovih događaja, saopštenjem se oglasio i Fudbalski klub Borac, koje prenosimo u cjelosti:

"FK Borac obavještava javnost da su po nalogu Osnovnog suda u Banjaluci pripadnici SIPA-e danas izvršili pretres klupskih prostorija, ali i objekata koje koristi Zvjezdan Misimović, predsjednik FK Borac.

U sklopu pretresa privremeno je oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti. Zbog istrage koja je u toku ne možemo da pružimo više detalja i ne želimo da se bavimo spekulacijama koje su se pojavile u medijima.

Ovim putem želimo da podsjetimo javnost da se naš klub u proteklih nekoliko godina u više navrata našao pod kontrolom finansijskog poslovanja od strane nadležnih institucija i da nisu uočene bilo kakve nepravilnosti niti elementi postojanja krivičnog d‌jela ili bilo kakvog kršenja zakonom donesenih propisa.

FK Borac poštuje rad svih nadležnih institucija i pozivamo ih da i dalje odgovorno i savjesno rade svoj posao, a naš klub će uvijek da bude otvoren za saradnju.

FK Borac u posljednjih nekoliko godina, svojim napretkom na svim poljima, postao je mnogima trn u oku, ali mi nećemo odustati od naših ciljeva – da nam Borac napreduje iz dana u dan.

Ovim putem želim i da pružimo punu podršku našem predsjedniku Zvjezdanu Misimoviću koji je ostavio dubok trag u evropskom fudbalu i koji od prvog dana svog direktorskog, a potom i predsjedničkog mandata odgovorno, predano i profesionalno obavlja svoj posao".

Градски стадион Бањалука

Hronika

Oglasila se SIPA o akciji ”Borac”: U pretresima izuzeta poslovna dokumentacija

звјездан мисимовиц

Hronika

SIPA pretresa Zvjezdana Misimovića, predsjednika FK ”Borac”!

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FK Borac

Zvjezdan Misimović

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