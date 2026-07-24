Foča dobija Trg porodice i novo šetalište uz Drinu

Parternim uređenjem i izgradnjom Trga porodice kod zgrade za mlade bračne parove u Donjem Polju, te izgradnjom pješačke staze prema mostu kod KPZ-a ovaj dio grada dobija novi urbaniji izgled. Uporedo se uređuje i park u Dušanovu.

Trg porodice, koji će biti izgrađen ispred zgrade za mlade bračne parove, biće popločan i opremljen klupama za odmor, dok će njegovo posebno obilježje biti bista posvećena porodici. Zajedno sa novim šetalištem, koje će se prostirati duž desne obale Drine sve do mosta kod KPZ-a, trg će činiti novu uređenu cjelinu. Ona će dodatno uljepšati ovaj dio grada i građanima ponuditi prijatan prostor za boravak, odmor i rekreaciju.

Obilazeći radove, gradonačelnik Foče Milan Vukadinović, istakao je da je za parterno uređenje iz lokalnog budžeta izdvojeno 138.000 maraka, dok će staza prema mostu kod KPZ-a koštati dodatnih 101.000 maraka.

Vrijednost radova u parku u Dušanovu je 133.000 maraka.

„U naselju Dušanovo, u Aladžanskom parku, kao što ste vidjeli, rade se staze, urađena je rasvjeta, a u toku su radovi na centralnoj stazi i jednoj bočnoj stazi prema Domu zdravlja. U tom dijelu želimo da obezbijedimo sadržaje i za penzionere, i za porodice, i za djecu. Takođe, postavićemo i dodatne klupe na šetalištu kroz park. Razmotrićemo i postavljanje dodatnih rekvizita za djecu, ali, s obzirom na to da je riječ o zaštićenom području, moramo voditi računa i o tom aspektu. Uradićemo samo ono što je u skladu sa zakonskim propisima i što važeća regulativa dozvoljava”, kaže Vukadinović.

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Kako napominje, dobijanje statusa grada se mora opravdati i u Foči će se nastojati, u narednom periodu, značajno više radi na urbanizaciji.

„Grad Foča će i u narednom periodu intenzivno raditi na unapređenju infrastrukture, uređenju šetališta i stvaranju ljepšeg i uređenijeg gradskog ambijenta. Kao što znate, prije nekoliko mjeseci pokrenuli smo veliku akciju uređenja riječnih korita Drine i Ćehotine, kao i sveobuhvatnog uređenja grada. U narednim danima očekujemo i nabavku peralice za ulice. Sve ove aktivnosti imaju za cilj da Foču podignemo na viši nivo, odnosno na nivo grada kakav zaslužuje, i uvjeren sam da ćemo u tome uspjeti”, zaključio je Vukadinović.

Trg porodice u Foči biće peti trg u gradu, pored Trga kralja Petra, Trga boraca, Trga 9. januar i Svetosavskog trga kod Hrama Svetog Save.

(Radio Foča)