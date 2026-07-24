Pod kontrolom požar u selu Kotezi, vatra ne ugrožava domaćinstva

Autor:ATV redakcija
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Pod kontrolom je požar u selu Kotezi, gdje vatra gori u nepristupačnom i miniranom terenu, kaže za ATV komandir ljubinjskih vatrogasaca Srđan Milošević.
Vatra ne ugrožava domaćinstva i imovinu ljudi, kaže Milošević.
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Milošević je rekao da je prema informacijama koje su dobili od mještana požar izazvala otkinuta žica od dalekovoda.
On je rekao da su ljubinjski vatrogasci bili na terenu, te da su ih sada zamijenili pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelasica.
Prema njegovim riječima, trenutno požar nije moguće gasiti zbog nepristupačnog terena, a vatrogasci će intervenisati tamo gdje budu mogli.
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