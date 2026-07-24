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Minić tokom posjete Višegradu obišao Hidroelektrane na Drini

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 14:02

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић током посјете Вишеграду, обишао је производне погоне Хидроелектрана на Дрини, гдје ће и разговарати са руководством овог предузећа.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić tokom posjete Višegradu, obišao je proizvodne pogone Hidroelektrana na Drini, gdje će i razgovarati sa rukovodstvom ovog preduzeća.

Tokom posjete, planiran je obilazak Dječijeg vrtića "Neven" i porodičnog domaćinstva Slavka Pecikoze u naselju Kosovo Polje.

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Minić će prisustvovati i futsal turniru Hed open, koji se održava na terenu Osnovne škole "Vuk Karadžić".

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Savo Minić

HE na Drini

Hidroelektrana Višegrad

Višegrad

posjeta

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