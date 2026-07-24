Minić tokom posjete Višegradu obišao Hidroelektrane na Drini

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić tokom posjete Višegradu, obišao je proizvodne pogone Hidroelektrana na Drini, gdje će i razgovarati sa rukovodstvom ovog preduzeća.
Tokom posjete, planiran je obilazak Dječijeg vrtića "Neven" i porodičnog domaćinstva Slavka Pecikoze u naselju Kosovo Polje.
Republika Srpska
Dodik uputio saučešće porodici Suzić
Minić će prisustvovati i futsal turniru Hed open, koji se održava na terenu Osnovne škole "Vuk Karadžić".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
2 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
20 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
16
04
15
58
15
47
15
42
15
35
Trenutno na programu