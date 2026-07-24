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Stiže moćni uragan, donosi talase opasne za život: Hitno se oglasili meteorolozi

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ATV redakcija
24.07.2026 14:52

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Монсунски облаци надвијају се над градом Ахмедабадом у Индији, у понедељак, 6. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ajit Solanki

Uragan Fausto ojačao je u oluju druge kategorije iznad Tihog okeana, a očekuje se da će se naredne nedelje približiti Havajskim ostrvima, saopštili su danas američki meteorolozi.

Rizik od uticaja vjetra i padavina u tom području raste, saopštio je Nacionalni centar za uragane u Majamiju, dodajući da je još rano da bi se utvrdila tačna lokacija, ili potencijalna snaga oluje, preneo je AP.

Fausto se nalazio daleko od kopna, oko 2.090 kilometara zapadno od južnog vrha meksičkog poluostrva Donja Kalifornija i oko 2.575 kilometara istočno od Hila na Havajima, a maksimalna brzina vjetrova iznosila je oko 161 kilometar na čas.

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Centar za uragane je upozorio da bi talasi koje pokreće Fausto mogli da budu opasni po život, kao i jake povratne struje u pojedinim dijelovima južne Kalifornije.

Dok se Fausto kretao Tihim okeanom, tropska oluja Berta se kretala duž obale Meksičkog zaliva.

Ova oluja je donijela jake talase i poplave u južne delove Luizijane i Teksasa kada je juče, po drugi put, zahvatila kopno.

Kasnije sinoć, Centar za uragane je objavio da je Berta oslabila i nestala, prenosi Kurir.

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Uragan Fausto

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