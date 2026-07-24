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Kružni tok u Palama od danas u funkciji

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 16:39

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Пале у функцији кружни ток 24.7.2026.
Foto: Srna

Novoizgrađeni kružni tok kod Autobuske stanice u Palama biće danas pušten u funkciju čime će biti omogućeno nesmetano odvijanje saobraćaja kroz jednu od najfrekventnijih raskrsnica u ovoj lokalnoj zajednici.

Puštanje saobraćajnice očekuje se od 17.00 časova.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je Srni da se očekuje da će puštanjem kružnog toka u saobraćaj biti poboljšan protok vozila, smanjene saobraćajne gužve i povećana bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

On je dodao da su izgradnju kružnog toka u Palama, vrijednog gotovo milion KM, finansirali Grad Istočno Sarajevo i Vlada Republike Srpske.

Ćosić je pojasnio da je Gradska uprava u potpunosti finansirala izradu projektno-tehničke dokumentacije, dok je u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa podršku pružila opština Pale.

Prema njegovim riječima, dvije trećine sredstava obezbijeđene su iz gradskog budžeta, a jednu trećinu izdvojila je Vlada Republike Srpske, prenosi Srna

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Tagovi :

Pale

Kružni tok

Infrastruktura

saobraćaj

Ljubiša Ćosić

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