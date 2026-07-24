Minić: Obezbijediti sredstva za nove generatorske prekidače za "HE na Drini"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Višegradu da će Vlada obezbijediti sredstva za nabavku novih generatorskih prekidača za "Hidroelektrane na Drini", te najavio razgovore o povećanju proizvodne cijene električne energije, kao i zapošljavanje 22 djece poginulih boraca u ovom preduzeću i Opštini Višegrad.

Nakon sastanka sa upravom "Hidroelektrana na Drini" i rukovodstvom opštine, Minić je rekao da je nabavka novih generatorskih prekidača neophodna jer se postojeći više ne proizvode, niti postoji mogućnost njihovog servisiranja.

"Moramo obezbijediti kontinuitet proizvodnje. To nije pitanje izbora, nego obaveza", rekao je Minić novinarima.

On je najavio da će već naredne sedmice biti održan poseban sastanak o proizvodnoj cijeni električne energije koju ostvaruju "Hidroelektrane na Drini", ističući da je sadašnja cijena preniska.

"Želimo da `Hidroelektrane na Drini` budu predstavljene u pravom svjetlu i da od njih korist imaju radnici, lokalna zajednica i Republika Srpska, jer se dio te koristi sada gubi zbog niske proizvodne cijene", naveo je Minić.

Minić je istakao da je dogovoreno da će Opština Višegrad zaposliti 12, a "Hidroelektrane" 10 djece poginulih boraca na neodređeno vrijeme, uz saglasnost Vlade Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, prioritet će biti utvrđen u saradnji sa lokalnom Boračkom organizacijom.

Minić je istakao da je razgovarano i o razvojnim projektima u Višegradu, te najavio inicijativu za održavanje zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Srbije posvećene rehabilitaciji uskotračne pruge Vardište-Mokra Gora.

Direktor "Hidroelektrana na Drini" Nedeljko Perišić rekao je da je rukovodstvo preduzeća zadovoljno ishodom današnjeg sastanka, posebno jer je dobilo konkretna uvjeravanja Vlade da će biti riješeno pitanje generatorskih prekidača.

"Time ćemo obezbijediti pogonsku spremnost i sigurnu proizvodnju električne energije za `Elektroprivredu Republike Srpske` i sve njene potrošače", naglasio je Perišić.

On je dodao da je premijeru predstavljena proizvodnja u ovoj godini, kao i posljedice nepovoljne hidrologije iz prethodne dvije godine, te ponovljen zahtjev da se promijeni način utvrđivanja proizvodne cijene električne energije.

"Imamo snažne argumente da se taj dio promijeni. `Hidroelektrana na Drini` je energetski gigant, ali se to ne vidi kroz poslovne rezultate", istakao je Perišić.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević zahvalio je Vladi Republike Srpske na podršci brojnim projektima u ovoj lokalnoj zajednici i ocijenio da je saradnja sa "Hidroelektranama na Drini" na izuzetno visokom nivou.

On je naveo da ovo preduzeće već godinama učestvuje u finansiranju projekata iz oblasti kulture, sporta i privrede, te da je takva saradnja rijetkost i predstavlja primjer dobre prakse.

Minić je prethodno danas u Višegradu obišao proizvodne pogone "Hidroelektrane na Drini", prenosi Srna